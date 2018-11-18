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Премьер Польши: После запуска "Северного потока-2" РФ может пойти на Киев

Воскресенье, 18 ноября 2018, 13:14

Премьер-министр Польши предостерегает, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии в Украине.

Об этом Матеуш Моравецкий заявил во время конференции FOTAR в Гамбурге, информирует РАР.

"Я знаю позицию немецкого правительства, что это - бизнес-проект. Однако, к востоку от Одры никто в это не верит ", - заявил он.

По его словам, если после строительства "Северного потока-2" окажется, что украинская ГТС не нужна, то "что остановит Владимира Путина пойти на Киев?".

"Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что "продадут нам веревку, на которой мы их повесим", - сказал Моравецкий.

Он пояснил, что европейцы платят россиянам за газ, а они вложат эти деньги в свою армию и Европе придется просить о защите США.

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно с РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Глава "Газпрома" Алексееве Миллер уверен, что проект "Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на намерения США сорвать строительство.

Ранее посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что у президента Дональда Трампа есть "много инструментов", чтобы остановить газопровод "Северный поток-2", который еще больше делает зависимой Европу от российского газа.

Украинская правда

Северный поток газ

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