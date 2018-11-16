Tesla снова собирается увеличить производство Model 3
Американский производитель электромобилей Tesla Inc. собирается нарастить производство седанов Model 3 до 7 тысяч в неделю к концу ноября.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Electrek, в распоряжении которого оказалось письмо главы компании Илона Маска сотрудникам.
В июле Tesla заявила, что сумела достичь поставленной цели и выйти на производство 5 тыс машин Model 3 в неделю. Tesla не уточняла, сколько электромобилей выпускается сейчас
Model 3 призвана стать первой массовой и бюджетной моделью Tesla, и руководство компании надеется, что выход на целевое производство позволит получить достаточный денежный поток, чтобы избежать необходимости привлечения нового капитала.
Вместе с тем американские СМИ сообщают, что Tesla снижает цены на солнечные элементы для жилых зданий на четверть, чтобы подстегнуть продажи.
Экономическая правда
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