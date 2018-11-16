Apple может начать снимать художественные фильмы
Американская корпорация Apple заключила многолетнее соглашение с развлекательной компанией A24 о создании фильмов.
Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на CNBC.
Отмечается, что Apple старается развивать собственный контент. Компания планирует снятые фильмы и телешоу предоставлять бесплатно владельцам своих устройств уже в следующем году в рамках стратегии построения лояльности потребителей.
A24 – американская компания, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. Она специализируется на производстве фильмов и телевизионных программ.
Среди ее проектов – "Леди Берд", "Лунный свет", "Комната", "Товарищ детектив", "Под Сильвер-Лэйк", "Высшее общество".
Несколько фильмов A24 получали "Оскар", "Золотой глобус" и другие премии.
Напомним, Цукерберг запретил использовать гаджеты Apple в Facebook.
Экономическая правда
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