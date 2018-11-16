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Укр / Рус

Apple может начать снимать художественные фильмы

Пятница, 16 ноября 2018, 10:15
 

Американская корпорация Apple заключила многолетнее соглашение с развлекательной компанией A24 о создании фильмов.

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на CNBC.

Отмечается, что Apple старается развивать собственный контент. Компания планирует снятые фильмы и телешоу предоставлять бесплатно владельцам своих устройств уже в следующем году в рамках стратегии построения лояльности потребителей.

A24 – американская компания, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. Она специализируется на производстве фильмов и телевизионных программ.

Среди ее проектов – "Леди Берд", "Лунный свет", "Комната", "Товарищ детектив", "Под Сильвер-Лэйк", "Высшее общество".

Несколько фильмов A24 получали "Оскар", "Золотой глобус" и другие премии.

Напомним, Цукерберг запретил использовать гаджеты Apple в Facebook.

Экономическая правда

Apple

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Экономическая правда
Укр / Рус
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