Apple может начать снимать художественные фильмы

Американская корпорация Apple заключила многолетнее соглашение с развлекательной компанией A24 о создании фильмов.

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на CNBC.

Отмечается, что Apple старается развивать собственный контент. Компания планирует снятые фильмы и телешоу предоставлять бесплатно владельцам своих устройств уже в следующем году в рамках стратегии построения лояльности потребителей.

A24 – американская компания, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. Она специализируется на производстве фильмов и телевизионных программ.

Среди ее проектов – "Леди Берд", "Лунный свет", "Комната", "Товарищ детектив", "Под Сильвер-Лэйк", "Высшее общество".

Несколько фильмов A24 получали "Оскар", "Золотой глобус" и другие премии.

Напомним, Цукерберг запретил использовать гаджеты Apple в Facebook.

Экономическая правда