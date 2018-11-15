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Японская компания представила смартфон с двумя "чёлками"

Четверг, 15 ноября 2018, 19:10
 

Японская компания Sharp представила смартфон Aquos R2 Compact с двумя вырезами на дисплее.

Об этом сообщает The Verge.

Как отмечает издание, это не только уже привычная "чёлка" сверху, но и так называемый "подбородок" снизу.

 

Таким образом компания сохранила сканер отпечатка пальца и кнопку "Домой".

У смартфона 5,2-дюймовый IGZO-дисплей с разрешением 2280 x 1080 пикселей и основная камера на 22,6 Мп.

Аппарат оснащен процессором Snapdragon 845.

У Aquos R2 Compact 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Ёмкость аккумулятора 2500 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Размеры — 131 х 64 мм, вес — 135 граммов.

 

Выпуск смартфона запланирован на следующий год.

Напомним, Samsung показала прототип смартфона, который можно сложить пополам. 

Экономическая правда

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