Японская компания представила смартфон с двумя "чёлками"
Японская компания Sharp представила смартфон Aquos R2 Compact с двумя вырезами на дисплее.
Об этом сообщает The Verge.
Как отмечает издание, это не только уже привычная "чёлка" сверху, но и так называемый "подбородок" снизу.
Таким образом компания сохранила сканер отпечатка пальца и кнопку "Домой".
У смартфона 5,2-дюймовый IGZO-дисплей с разрешением 2280 x 1080 пикселей и основная камера на 22,6 Мп.
Аппарат оснащен процессором Snapdragon 845.
У Aquos R2 Compact 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Ёмкость аккумулятора 2500 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie.
Размеры — 131 х 64 мм, вес — 135 граммов.
Выпуск смартфона запланирован на следующий год.
Напомним, Samsung показала прототип смартфона, который можно сложить пополам.
Экономическая правда
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