Курс биткоина упал ниже 5,5 тысячи долларов

Распродажа биткоинов длится уже четвертую сессию подряд, в результате чего курс криптовалюты опустился до минимальной отметки с октября прошлого года.

Об этом со ссылкой на MarketWatch сообщает "Интерфакс-Украина".

Биткоин торгуется в районе 5474,99 доллара, что на 2,75% ниже уровня предыдущего дня, по данным CoinDesk. При этом в ходе торгов падение курса доходило до 5408,08 доллара.

В целом капитализация рынка криптовалют за последние сутки упала более чем на 30 млрд долларов - до 181 млрд долларов, что также является самым низким показателем за год.

Падение рынка усилило неопределенность среди криптовалютных инвесторов, а многие аналитики предсказывают продолжительный "медвежий" рынок в 2019 году.

Курсы большинства других криптовалют снижаются, в том числе Ether подешевела на 1%, Litecoin - на 1,3%.