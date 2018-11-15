В Латвии задержали банкира, который присвоил в Украине 300 миллионов

По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвии задержали резидента - одного из владельцев ОАО "Городской коммерческий банк" Рэйниса Тумовса.

Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба полиции.

"В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год", - отметили правоохранители.

В 2017 году руководителей CityCommerce Bank объявили в международный розыск.

Кроме того правоохранители установили, что председатель правления банковского учреждения получил гражданство РФ и уехал в оккупированный Крыму.

Сейчас Нацполиция готовит материли об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.