Все разделы
Укр / Рус

В Крыму оккупанты собрались продать "Крымтелеком" Ахметова

Четверг, 15 ноября 2018, 15:15

В оккупированном Крыму подконтрольный России "парламент" полуострова внес 100% акций предприятия "Крымтелеком" в план приватизации на 2018 год.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

13 ноября самопровозглашенные "депутаты" провели внеочередное заседание и внесли сооответствующие изменения в "план приватизации".

Размер уставного капитала акционерного общества "Крымтелеком" оценили в более чем 1,3 млрд рублей.

ГУП "Крымтелеком" создали в феврале 2015 года на базе крымского филиала "Укртелекома", принадлежащего Ринату Ахметову. После аннексии Крыма ему почти год удавалось удерживать контроль над предприятием.

В феврале 2015 года "Укртелеком" заявил, что в Крыму произошло физическое отсоединение оптико-волоконного магистрального кабеля, соединяющего полуостров с материковой Украиной. Оккупанты обвинили в отключении "Укртелеком".

11 февраля 2015 года подконтрольный России парламент Крыма объявил о "национализации" крымского филиала "Укртелекома".

Как стало известно раньше, ДТЭК готовит иск к РФ из-за утраченных в Крыму активов.

Крым Ахметов

powered by lun.ua
Материалы по теме
Турбины Siemens вновь стали причиной аварии в Крыму - МинТОТ 9 ноября 2018, 19:36
В оккупированном Крыму начнут взымать туристический сбор 1 ноября 2018, 20:45
"Краденый" крымский газ будет добывать связанная с Медведчуком фирма - "Схемы" 26 октября 2018, 10:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте