В Крыму оккупанты собрались продать "Крымтелеком" Ахметова

В оккупированном Крыму подконтрольный России "парламент" полуострова внес 100% акций предприятия "Крымтелеком" в план приватизации на 2018 год.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

13 ноября самопровозглашенные "депутаты" провели внеочередное заседание и внесли сооответствующие изменения в "план приватизации".

Размер уставного капитала акционерного общества "Крымтелеком" оценили в более чем 1,3 млрд рублей.

ГУП "Крымтелеком" создали в феврале 2015 года на базе крымского филиала "Укртелекома", принадлежащего Ринату Ахметову. После аннексии Крыма ему почти год удавалось удерживать контроль над предприятием.

В феврале 2015 года "Укртелеком" заявил, что в Крыму произошло физическое отсоединение оптико-волоконного магистрального кабеля, соединяющего полуостров с материковой Украиной. Оккупанты обвинили в отключении "Укртелеком".

11 февраля 2015 года подконтрольный России парламент Крыма объявил о "национализации" крымского филиала "Укртелекома".

Как стало известно раньше, ДТЭК готовит иск к РФ из-за утраченных в Крыму активов.