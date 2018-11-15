Украина входит в Топ-10 экспортеров "молочки" в мире — Минагро

Украина в 2018 году войдет в десятку крупнейших экспортеров молочной продукции в мире.

Об этом заявил первый замминистра аграрной политики Максим Мартынюк на собрании по поводу Дня работников сельского хозяйства в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас начало развиваться животноводство и, по предварительным статистическим данным, в этом году мы войдем в мировые лидеры – в десятку экспортеров молочной продукции. Наши надои растут, продуктивность животных растет, что является хорошим трендом, который нужно поддержать в следующем году", - сказал первый замминистра.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил, что украинская агропродукция экспортируется в 190 стран мира, и правительство намерено "открывать новые рынки".

Напомним, ранее аналитики назвали Топ-10 товаров, которые экспортирует Украина.