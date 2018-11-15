Британский фунт стерлингов обвалился

Курс британского фунта стерлингов снизился по отношению к большинству основных валют на фоне объявления об отставке министра по вопросам Brexit Доминика Рааба.

Об этом сообщает BBC.

Так, фунт потерял 1,1% по отношению к американскому доллару и 1,2% по отношению к евро.

Как сообщалось, министр по вопросам Brexit Доминик Рааб объявил об отставке на фоне острых разногласий среди британских министров и политиков об условиях выхода Британии из ЕС, о которых на днях договорились Лондон и Брюссель.

Накануне после пятичасового закрытого заседания кабинет министров Великобритании дал согласие на утверждение соглашения о Brexit, согласованного с Брюсселем во вторник на техническом уровне.

Это решение открыло дорогу для официального утверждения условий Brexit на уровне Европейского Союза на внеочередном саммите ЕС, который пройдет 25 ноября.

В четверг, 15 ноября, Тереза ​​Мэй защищать проект соглашения перед депутатами британского парламента.

Европейская правда