"Газпром" ответил на угрозы США сорвать строительство "Северного потока—2"
Глава "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что проект "Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на намерения США сорвать строительство.
Об этом он заявил корреспонденту издания "Коммерсант".
Во вторник посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что у президента Дональда Трампа есть "много инструментов", чтобы остановить газопровод "Северный поток-2", который еще больше делает зависимой Европу от российского газа.
"Ну вы же все сами видите - 200 километров уже построили. И другое достроим", - сказал Миллер.
Строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года.
Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.
С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно с РФ через Балтийское море в Германию.
Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
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