Qatar может полететь во Львов

Правительство Катара поддерживает запуск национальным перевозчиком Qatar Airways регулярных авиарейсов в аэропорт Львов.

Об этом ЦТС сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань.

В частности, по его словам, вопрос увеличения количества прямых рейсов между Украиной и Катаром станет предметом обсуждения во время совместной межправительственной комиссии в Дохе.

"Есть политическая воля - поддержка их правительства (премьер-министра и Министерства транспорта)", - отметил замминистра о перспективах запуска соответствующего авиасообщения.

По словам Виктора Довганя, среди требований Qatar Airways - так называемая "пятая свобода" - право перевозить за плату пассажиров и грузы из одного иностранного государства в другое при полете в свою страну.

Напомним, лоу-кост авиаперевозчик Wizz Air откроет три новых рейса из Украины в течение ноября-декабря 2018 года.

Экономическая правда