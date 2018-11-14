Все разделы
Укр / Рус

Qatar может полететь во Львов

Среда, 14 ноября 2018, 11:25
 

Правительство Катара поддерживает запуск национальным перевозчиком Qatar Airways регулярных авиарейсов в аэропорт Львов.

Об этом ЦТС сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань.

В частности, по его словам, вопрос увеличения количества прямых рейсов между Украиной и Катаром станет предметом обсуждения во время совместной межправительственной комиссии в Дохе.

"Есть политическая воля - поддержка их правительства (премьер-министра и Министерства транспорта)", - отметил замминистра о перспективах запуска соответствующего авиасообщения.

По словам Виктора Довганя, среди требований Qatar Airways - так называемая "пятая свобода" - право перевозить за плату пассажиров и грузы из одного иностранного государства в другое при полете в свою страну.

Напомним, лоу-кост авиаперевозчик Wizz Air откроет три новых рейса из Украины в течение ноября-декабря 2018 года.

Экономическая правда

авиа

powered by lun.ua
Материалы по теме
22 новых авиарейса стартуют в Украине 2 ноября 2018, 09:05
С начала года МАУ перевезла более 6 миллионов пассажиров 11 октября 2018, 16:31
SkyUp отложила старт регулярных рейсов 17 сентября 2018, 14:11
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте