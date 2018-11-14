Антиукраинские санкции РФ оказались неполноценными - источник

Принятые в начале ноября ограничительные меры РФ в отношении Украины не вводят прямого запрета на поставки товаров от компаний, попавших под санкции.

Об этом пишет российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ.

"Постановление правительства от 1 ноября касается только финансовых отношений и не вводит запрета на торговые соглашения с привлечением третьих сторон", - заявил собеседник агентства.

Таким образом, физические поставки в Россию продукции, произведенной компаниями, попавшим под антиукраинские санкции, могут осуществляться и сейчас, если стороны используют модель расчетов, не нарушающую режим ограничений.

"Для того чтобы товары от санкционных украинских юридических лиц начали останавливать на таможне, нужен отдельный документ", - пишет издание.

1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении санкций в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

В РФ опубликовали перечень бизнесменов и компаний, против которых введены специальные экономические меры, существенно ограничивающие деятельность указанных лиц на территории России.

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на украинские санкции.

В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции относительно 14 физических лиц и 30 юридических из России.

Украинская правда