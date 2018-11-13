МВФ назвал недостаточным рост экономики Украины

Динамика экономики Украины отстает от потенциальных темпов в условиях более стремительного роста ВВП развивающихся стран Европы.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман во время пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Безусловно, рост экономики на 3% в год лучше, чем снижение на 10%, которое Украина претерпела в 2015 году. Но, если посмотреть в контексте, то развивающиеся страны Европы сейчас растут в среднем на 4-5% год, что говорит о недостаточно быстром восстановлении Украины", - сказал он.

Более того, добавил представитель МВФ, Украине необходимо достичь более высоких темпов роста, чтобы восстановиться после спада в 2014-2015 годах.

По оценкам Фонда, одним из существенных факторов экономического отставания Украины является коррупция, которая ежегодно "съедает" примерно 2 п.п. роста ВВП.

"Если бы уровень коррупции в Украине был снижен до среднего уровня среди европейских стран, то реальный рост ВВП составил бы не 3%, а 5%. Более того, это изменило бы потенциал роста", - подчеркнул Люнгман.

В то же время, добавил он, не менее важной задачей является сохранение текущих темпов роста экономики, и для этого важно придерживаться сбалансированной фискальной политики, достичь снижения инфляции, как условия для снижения процентных ставок, а также расширение прямых иностранных инвестиций.

"Мы видим, что макроэкономическая ситуация понемногу стабилизируется. Но эта устойчивость все еще достаточно хрупкая: участники рынков продолжают беспокоиться, что произойдет, если финансовая стабильность будет потеряна", - объяснил он.

Как сообщалось, Всемирный банк в начале октября ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%, в 2019 году – до 3,5% с 4%.

Спустя неделю МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины к концу 2018 года до 3,5% с 3,2%. В то же время прогноз на 2019 год ухудшен до 2,7% с 3,3% и на 2020 год - до 3,4% с 4%.

НБУ в конце октября сохранил прогноз роста ВВП в 2018 году на уровне 3,4%, в 2019 году – 2,5% и 2020 году – 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу, составленному Министерством экономического развития и торговли в сентябре, рост ВВП Украины в 2018 году оценивается на уровне 3,1%, в 2019 году - 3%.

Проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" построен на прогнозе роста экономики в следующем году на 3%.

Как сообщалось, в Международном валютном фонде считают, что для ускорения экономического роста в Украине следует снизить процентные ставки по кредитам, обеспечить благоприятный бизнес-климат и придерживаться фискальной политики.