В "Борисполе" и МАУ отреагировали на обвинение в краже 10 миллионов

Международный аэропорт "Борисполь" и авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявляют о прекращении совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов еще в 2014 году.

Об этом говорится в сообщениях пресс-служб компаний.

В МАУ подчеркнули, что сотрудничество в рамках совместной деятельности с аэропортом "Борисполь" по техобслуживанию и ремонту воздушных судов завершилось почти пять лет назад, и многие из тех, кто принимал в нем участие, больше не являются сотрудниками авиакомпании.

"Авиакомпания готова оказывать следствию всяческое содействие и заинтересована, чтобы как можно скорее установить истину", - заявили в дирекции по коммуникациям авиакомпании МАУ.

В "Борисполе", в свою очередь, уточнили, что договор о совместной деятельности по техобслуживанию и ремонту воздушных судов с МАУ был подписан в 2004 году со сроком действия по 2014 год.

"В 2015 году, в соответствии с действующим законодательством, ангар был передан в аренду Фондом госимущества", - подчеркивают в пресс-службе аэропорта.

Как передает "Интерфакс-Украина", согласно сообщению в издании Фонда госимущества "Ведомости приватизации", в 2015 году МАУ арендовала ангар инженерно-авиационной службы площадью 7,421 тыс. кв. м.

"На сегодня никаких следственных действий в отношении ангара в аэропорту не производится. В случае обращения правоохранительных органов администрация аэропорта готова содействовать следствию и предоставить всю необходимую информацию для обеспечения его работы", - подчеркнули в "Борисполе".

Как сообщалось, ранее в Генпрокуратуре заявили о выявлении фактов махинаций со стороны должностных лиц авиакомпании МАУ, которые завладели денежными средствами международного аэропорта "Борисполь" в размере более 10 млн грн.

Экономическая правда