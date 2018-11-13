Расходы нардепа Павелко не соответствуют его декларации — СМИ

Андрей Павелко

Нардеп от "Блока Петра Порошенко", председатель бюджетного комитета Верховной Рады и председатель Федерации футбола Андрей Павелко имеет незадекларированные расходы на 20 миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши Гроши с Денисом Бигусом".

Отмечается, что официально Павелко холост, но после скандальной публикации фото, на котором ребенок в салоне элитного авто играет с Кубком лиги Чемпионов, появилась информация, что девочка - падчерица нардепа, а ее мать - Екатерина Чаус - его гражданская жена.

Сообщается, что хотя Павелко не признал, что имеет незадекларированную семью, в ноябре 2018 года журналисты программы зафиксировали кортеж нардепа и автомобиль Екатерины Чаус у ресторана Fabius, где они вместе были на праздновании дня рождения другого депутата от БПП - Максима Ефимова - и вместе покинули заведение.

"В декларации за 2017 год Павелко не указал ни одного объекта недвижимости в собственности или пользовании. Однако благодаря соцсетям журналисты программы нашли помещение, в котором они жили почти два года. Это элитная новостройка в центре Киева", - говорится в расследовании.

Отмечается, что в настоящее время квартира сдается в аренду за 17 тысяч долларов в месяц, а стоимость ее покупки - более 2 миллионов долларов.

В программе отмечается, что цена объясняется тем, что помещение в 320 м2 украшенное покрытием из гальванического золота, с отдельной комнатой для гардероба, камином и винным шкафом.

Сообщается, что за минимум два года, которые семья Павелко проживала в элитной квартире, стоимость аренды составила почти полмиллиона долларов.

Также авторы расследования добавляют, что кроме недвижимости, на фото Екатерина Чаус засветила ценную ювелирку, в частности комплект VanCleef общей стоимостью почти 2 миллиона гривен и фотографии из многочисленных курортов.

Так, отмечается что в конце 2014 года Павелко и Чаус отдыхали в пятизвездочном отеле RoyalPalmMauritius, где недельный тур на двоих стоит 200 тысяч гривен.

Журналисты добавляют, что зимой 2015 года Екатерина вместе с мужем отдыхала в одном из самых дорогих отелей на Мальдивах - ChevalBlanc, а также еще раз через год.

Сообщается, что недельный отдых на двоих в этом отеле стоит полмиллиона гривен. В общем, два раза отдохнуть в этом заведении будет стоить миллион гривен.

Также в соцсетях гражданская жена нардепа хвасталась многочисленными отдыхом из лучших курортов Турции, Монако, Арабских Эмиратов на других, где недельный отдых в среднем стоит 10 тысяч долларов.

В программе добавляют, что помимо прочего Екатерина Чаус хвасталась фотографиями у частного самолета Challenger 350.

"Согласно описанию под фотографией, она направлялась из Милана в Париж. Перелет в одну сторону стоит примерно 8 тысяч евро", - говорится в расследовании.

Сообщается также, что в соцсетях гражданской жены Павелко и ее дочери Лизы есть фото из салона автомобиля Bentley Continental 2010 года выпуска, которая сейчас стоит больше 100 тысяч долларов.

"Он был зарегистрирован на Екатерину в день ее рождения. На странице Спрашивай.ру Екатерина рассказала, что этот автомобиль ей подарил лично Андрей Павелко", - говорится в программе.

Отмечается, что впоследствии Bentley продали, а Екатерина Чаус стала владелицей Range Rover 2017 выпуска, цена на который стартует от 120 тысяч долларов.

"Именно на нем в 2017 году в центре Киева Екатерину Чаус остановила патрульная полиция. Согласно протоколу, она управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако дело закрыли за истечением сроков давности", - сообщают журналисты.

Отмечается, что кроме этого, Павелко подарил своей теще автомобиль Range Rover Evoque 2012 года выпуска, стоимостью примерно 30 тысяч долларов.

"В свою электронную декларацию за 2017 год Павелко внес 15 часов, арендованный автомобиль Lexus и 30 миллионов гривен наличных. Этот объем наличности остается практически неизменным уже три года, несмотря на многомиллионные траты, засветила в своих социальных сетях Екатерина Чаус", - обратили внимание авторы расследования.

Всего, по подсчетам журналистов, за три года неофициальная жена Павелко засветила в социальных сетях расходов на 21 миллион гривен, не отраженных в декларации нардепа.

На просьбу прокомментировать, знаком ли Павелко с Екатериной Чаус, нардеп пообещал ответить позже в удобной для журналистов форме.