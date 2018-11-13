Проблема с теплом в Кривом Роге: у Фирташа обвиняют "Нафтогаз"

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"Региональная газовая компания", управляющая всем газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, обвинила в ситуации в Кривом Роге "радикалов" и "Нафтогаз".

Об этом говорится в пресс-релизе РГК.

"Агрессивные лица в балаклавах поджигают, захватывают помещения Криворожгаза, жилье работников компании и крушат их имущество. Своими действиями они дестабилизируют газоснабжение для всех жителей Кривого Рога", - заявили в компании.

"Такие действия не решат проблему с теплоснабжением в Кривом Роге, а еще больше расшатают ситуацию. Призываем все стороны к решению вопроса с обеспечением города теплом только в рамках правового поля", - отмечает РГК.

"С пятницы в Кривом Роге часть жителей осталась без тепла. НАК "Нафтогаз Украины" не выделил объемов голубого топлива для местного теплогенеручого предприятия" Теплоцентраль". Представители газораспределительной компании" Криворожгаз "пытаются третий день донести до людей истинные причины отсутствия тепла", - высказала свою позицию компания.

12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением "Криворожгаза", требуя включить отопление.

"Здание "Криворожгаза" захвачено неизвестными людьми. В заложниках удерживаются сотрудники предприятия, которые вели с ними переговоры. Компания не может гарантировать безопасное газоснабжение города", - заявили в компании.

"Нафтогаз" обвинил подконтрольный Дмитрию Фирташу облгаз в срыве отопительного сезона в Кривом Роге.

Позже 12 ноября 4 из 6 котельных предприятия "Криворожская теплоцентраль" были запущены.

Экономическая правда