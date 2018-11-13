Радары TruCam уже зафиксировали более 8 тысяч превышений скорости движения

С момента внедрения системы TruCam патрульная полиция зафиксировала более 8 тысяч превышений скоростного режима на дорогах.

Об этом во время пресс-конференции сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает "Укринформ".

"Примерно месяц назад, 15 октября, патрульной полицией было запущено измерение скорости с помощью лазерных измерителей.

На сегодня мы имеем более 8 тысяч зафиксированных случаев превышения разрешенной скорости движения, 8 тысяч составленных материалов о превышении разрешенной скорости движения", - сообщил Билошицкий.

"Еще раз подчеркну - мы делаем это прежде всего для того, чтобы в превентивной мере влиять на это правонарушение, для того, чтобы снизить скорость на наших дорогах", - добавил он.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции отметил, что на официальном сайте Нацполиции есть карта размещения приборов измерения скорости.

Как сообщалось, с 8 октября патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam. По 15 октября радары работали в пилотном режиме, и водителей-нарушителей не штрафовали.

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Украинская правда