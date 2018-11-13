Apple и Goldman Sachs потянули вниз американские биржевые индексы

Ведущие биржевые индексы Уолл-стрит в понедельник продемонстрировали падение: финансовый и технологический индексы S&P 500 поползли вниз из-за снижения акций Apple и Goldman Sachs.

Об этом сообщает Голос Америки.

Акции Apple опустились на 4,7 процента после того, как несколько поставщиков компании, в том числе Lumentum Holdings, чьи комплектующие используются в механизме идентификации лица в смартфонах iPhone, понизили свои прогнозы. На этом фоне индекс, включающий множество технологических компаний, потерял более 2 процентов.

Акции Lumentum упали на 32,7 процента. Также опустились акции нескольких компаний, поставляющих чипы Apple, в том числе Cirrus Logic , Qorvo и Skyworks Solutions. Филадельфийский индекс SE Semiconductor потерял 4,2 процента.

"Поставщики Apple столкнулись с некоторыми проблемами, – отмечает ведущий рыночный аналитик TD Ameritrade в Чикаго Дж. Дж. Кинахан. – Это может быть связано с тем, что спрос на iPhone во всем мире снижается".

Акции Goldman Sachs упали на 7,2 процента после того, как агентство Bloomberg сообщило, что министр финансов Малайзии Лим Гуан Энг заявил, что страна хочет получить полный возврат всех сборов, выплаченных банку за организацию многомиллиардных сделок для переживающего сложные времена государственного фонда 1MDB. Падение акций Goldman Sachs потянуло вниз индекс Dow, потерявший почти 2 процента.

Среди 11 основных секторов в составе S&P 500 негативной динамике индекса больше всего способствовали финансы и технологии. Технологический сектор потерял 3,3 процента, финансовый – 1,8 процента.

"Повсюду идет активная распродажа активов, во главе с Apple и Goldman", – отмечает Кинахан.

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average потерял 550,38 пункта или 2,12 процента, опустившись до 25 438,92, в то время как S&P 500 потерял 48,95 пункта или 1,76 процента, опустившись до 2 732, 06, а Nasdaq Composite потерял 187,49 пункта или 2,53 процента, опустившись до 7 219,42. В связи с Днем ветеранов объем торгов на рынке ценных бумаг снижен.

Как сообщалось, после длительного роста американские фондовые индексы продемонстрировали рекордную коррекцию 5 февраля и 23 марта 2018 года, результатом которых стали опасения начала нового мирового финансового кризиса.

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Экономическая правда