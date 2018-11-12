Бывший сотрудник банка пытался продать персональные данные клиентов

Объявления о продаже базы данных мужчина разместил на тематическом форуме в сети интернет, оценив ее в 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Отмечается, что работники Приднепровского управления Департамента киберполиции во время мониторинга сети интернет обнаружили объявление о продаже баз данных клиентов одного из банков Украины.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч.1 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК Украины.

Во время проведения досудебного расследования работники киберполиции установили мужчину, который пытался продать персональные данные граждан Украины.

Им оказался 37-летний житель Днепропетровской области, который ранее занимал руководящую должность в одном из украинских банков. База данных, которую он пытался продать насчитывала информацию об около полмиллионе граждан.

По месту его жительства работники киберполиции совместно со следователями полиции Кировоградской области, по процессуальному руководству Кировоградской местной прокуратуры провели санкционированный обыск.

По его результатам выявлено компьютерную технику, где находились базы данных с персональной информацией граждан.

Кроме того, полицейские изъяли дополнительные цифровые носители информации, банковские карты и черновые записи, которые использовал злоумышленник в своей противоправной деятельности.

Изъятую технику направлено на экспертизу, после результатов которой будет решен вопрос об объявлении мужчине о подозрении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Экономическая правда