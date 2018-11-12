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В Китае рассказали, когда появится технология 6G

Понедельник, 12 ноября 2018, 19:45
 

Появление шестого поколения связи (6G) ожидается не ранее 2030 года.

Об этом сообщил глава рабочей группы по разработке и внедрению связи 5G Министерства промышленности и информатизации КНР Сю Ксинь, передает Gizchina.

Он отметил, что первые 5G смартфоны запустят в первой половине 2019 года, а массово начнут использоваться только в его конце.

Планируется, что с сетями 6G максимальная пропускная способность возрастет с 20 Гбит/с, заявленных для 5G, до 1 Тбит/с.

Кроме этого, сети 6G смогут обеспечивать покрытие не только на земле, но и под водой.

Разработка концепции технологии 6G началась в 2018 году.

Кроме Китая, работы в этом направлении ведут США, страны ЕС и Россия.

Напомним, американская компания запустила первую в мире сеть 5G.

Экономическая правда

Китай 5G

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