Украина может стать европейским Техасом — американский министр

Украина имеет большой ресурсный потенциал и может стать европейским Техасом, заявил министр энергетики США Рик Перри.

Об этом он сказал во время встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и Бизнес-совета США-Украина, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы можете не только быть основным поставщиком относительно завоза сжиженного газа через Польшу, а затем оттуда обеспечивать Европу. Потенциал разведки и добычи в Украине такой - и это своего рода мое заявление: Украина может стать Техасом в Европе", - сказал он в Киеве понедельник.

Перри отметил "впечатляющий" потенциал для такого развития.

Он напомнил, что 10 лет назад звучали прогнозы о том, что в мире уже добыто все ископаемое топливо.

"А эти ресурсы всегда были там, и инновации и технологии предоставили возможность получить доступ к ним. и сегодня США являются страной номер один по добыче нефти и газа в мире ", - сказал Перри, который был губернатором штата Техас в 2000-2015 гг.

По его словам, США и дальше будут помогать Украине в разработке Национального плана энергетической стабильности, а также продолжат сотрудничество в создании межведомственного оперативного штаба на случай диверсий и ядерных инцидентов.

В то же время Перри сообщил, что многие американские компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной.

"У нас есть много компаний, которые будут заинтересованы прийти сюда и пообщаться с украинским правительством относительно геологической разведки, прокладка планируемых трубопроводов, инфраструктурного потенциала, который предоставляет многим гражданам Украины работу и улучшение качества их жизни".

Ранее Перри заявил, что США продолжают противостоять строительству газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые позволят России обойти Украину в транзите газа в Европу.

Также Перри напомнил, что РФ имеет историю отключения поставок газа.

Экономическая правда