"Газпром" все еще должен нам 2,6 миллиарда долларов — "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает факт объединения Стокгольмским арбитражем встречных исков НАК и российского "Газпрома" в рамках нового арбитражного процесса и уверен в обоснованности своих исковых требований.

Об этом сообщил главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Со стороны "Газпрома" исковые требования фактически заключаются в том, чтобы "вернуть все как было"… Новые-старые требования "Газпрома" выглядят как трата времени и денег со стороны Газпрома – из-за простого принципа, что арбитраж не может выносить решения по вопросам, которые уже рассматривались в предыдущем арбитраже", – написал он.

Он отметил, что новый арбитражный процесс не отменяет обязанность "Газпрома" заплатить 2,6 млрд долларов по решению предыдущего арбитража, из которых НАК удается взыскивать последние месяцы по 9 млн долларов.

Витренко считает, что "Газпром" инициировал новый арбитраж вместо того, чтобы бороться за апелляцию, которую ранее российская компания подала на решение предыдущего арбитража, в ожидании смены руководства "Нафтогаза", чтобы после нее договариваться о "возвращении баланса в отношениях между компаниями".

Витренко напомнил, что со стороны "Нафтогаза" основные требования заключаются в пересмотре транзитного тарифа на 2018 и 2019 годы, право на который предусмотрено подписанным в начале 2009 года контрактом.

"Ранее мы также требовали пересмотра тарифа, но предыдущий арбитражный суд признал, что запрос на пересмотр тарифа, который "Нафтогаз" отправил "Газпрому" в 2009 году, не соответствовал формальным требованиям. Весной 2018 года мы отправили новый запрос, который уж точно удовлетворяет всем формальным требованиям, поэтому мы рассчитываем на победу по этому требованию", – пояснил главный исполнительный директор "Нафтогаза".

Он добавил, что НАК также требует компенсировать убытки за невыполнение "Газпромом" контракта на поставку газа (с изменениями, внесенными предыдущим арбитражем).

Витренко пояснил, что компенсации подлежит разница между пересмотренной контрактной ценой (формула, которая была изменена предыдущим арбитражным судом) и ценой, по которой "Нафтогаз" вынужден замещать поставки газа от "Газпрома" поставками газа из Европы.

"Общая сумма требований с нашей стороны уже превышает 12 млрд долларов (включая проценты). Мы уверены в обоснованности наших исковых требований", – подчеркнул главный исполнительный директор "Нафтогаза".

Экономическая правда