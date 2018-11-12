В Кривом Роге захватили здание "Криворожгаза" и подожгли шины

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12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением "Криворожгаза", требуя включить отопление.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Здание "Криворожгаза" захвачено неизвестными людьми. В заложниках удерживаются сотрудники предприятия, которые вели с ними переговоры. Компания не может гарантировать безопасное газоснабжение города", - говорится в сообщении.

Как видно на фото, под "Криворожгазом" стоят несколько десятков людей. На площади перед входом лежат шины, некоторые из них горят.

Отмечается, что здание предприятия взяли штурмом "из-за отказа "Нафтогаза Украины" поставлять газ предприятию "Криворожская Теплоцентраль".

"В заложниках остаются Анатолий Пономаренко, технический директор, и Борис Рыбка, начальник управления охраны труда, которые вел с ними (митингующими, – ред.) переговоры. Они объясняли, что "Нафтогаз Украины" должен дать разрешение на пуск газа, но люди ничего не хотят слышать, потому что их дети мерзнут", - говорится в сообщении.

На место прибыли пожарные машины.