Стало известно, какие электровозы предлагают "Укрзализныце" французы

Французский производитель железнодорожной техники Alstom представит собственное предложение по обновлению локомотивного парка компании "Укрзализныця", которое будет включать грузовые и пассажирские электровозы.

Об этом сообщил старший вице-президент представительства компании в Европе Жан-Лука Эрбаччи, сообщает пресс-служба УЗ.

Компания предложит украинским железнодорожникам грузовые локомотивы Prima T8, а также пассажирские Prima M4 BoBo.

Кроме того, сотрудничество будет включать локализацию производства в Украине с поэтапным ее увеличением.

По словам Эрбаччи, профильная группа Alstom по вопросам финансирования сейчас работает с Министерством финансов Франции и кредитными организациями.

Как подчеркнул Эрбаччи, разработанные Alstom грузовые тяжеловесные восьмиосные локомотивы Prima T8 отличаются низким уровнем агрессивного воздействия на инфраструктуру, при этом обеспечивают высокое тяговое усилие в электрифицированных сетях, соответствующий уровень комфорта и максимальную безопасность при поездках на дальние расстояния.

Эти электровозы способны тянуть до 9 тыс тонн груза и двигаться со скоростью до 120 км/ч. Кроме того, данная модель адаптирована для работы при экстремально низких температурах.

Как известно, "Укрзализныця" подписала меморандумы о сотрудничестве с двумя крупными мировыми производителями (CRRC и Alstom), один из которых и станет поставщиком электрической тяги для компании в ближайшем будущем.

Планируется поставка электровозов как для грузового, так и для пассажирского сообщения.

В Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года. 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные - для Украины.

До конца года правительство должно объявить о стратегическом партнерство либо с китайской CRRC, либо с Alstom. "Так же, как с General Electric. Будет конкурс между двумя компаниями, и победит сильнейший", - сообщил замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань.

Сейчас доля электрифицированных путей "Укрзализныци" составляет 47%, при этом парк электровозов насчитывает около 800 единиц, их средний возраст равен 39,2 годам, а изношенность - 92%.

Напомним, 11 сентября в порт города Черноморск прибыл первый локомотив, произведенный американской компанией GE Transportation.

Репортаж c завода General Electric в Пенсильвании, где происходит производство локомотивов для Украины, смотрите по ссылке: Как в США cобирают "тризубы" для украинцев. Репортаж с завода General Electric