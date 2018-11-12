В деле о 100 смартфонах Xiaomi самоудалилась коллегия судей

Судейская коллегия, которая рассматривает спор между дистрибьюторами за права на торговую марку Xiaomi в Украине, решила самоудалиться.

Об этом сообщается в определении Северного апелляционного хозсуда Киева, передает Liga.net.

Судьи Пантелеенко, Доманская, Верховец подали заявление на самоотвод. 8 ноября заявление было одобрено.

Судебное разбирательство между Xiaomi Н. К. Limited и дистрибьютором NIS длится уже второй год. Xiaomi Н. К. Limited пытается запретить дистрибьютору распространять партию смартфонов Xiaomi Redmi 4 2/16 ГБ в размере 100 штук и обязать уничтожить их.

Разбирательство дошло до Верховного суда, а в июле он отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

29 сентября 2018 года Хозяйственный суд Киевской области принял решение об изъятии и уничтожении партии смартфонов. Это решение было снова оспорено в апелляционной инстанции.

Напомним, по данным аналитиков, китайская компания Xiaomi по результатам выхода на международные фондовые биржи может оказаться вдвое дороже американской Apple.

В октябре первая партия нового смартфона Xiaomi Mi Mix 3 была продана всего за одну минуту после старта продаж.

Экономическая правда