Частная компания успешно провела первый коммерческий запуск ракеты

Компания Rocket Lab успешно осуществила первый коммерческий запуск сверхлегкой ракеты Electron.

Об этом пишет itc.ua.

Как сообщается, первый коммерческий полет Electron, который Rocket Lab назвала It’s Business Time, стартовал 11 ноября в 16:50 по местному времени (05:50 по Киеву) с принадлежащего компании космодрома на полуострове Махия (Новая Зеландия).

Разработанная Rocket Lab ракета-носитель вывела на орбиту шесть спутников компаний Spire Global, Fleet Space Technologies, High Performance Space Structure Systems, GeoOptics Inc, High Performance Space Structure Systems и программы Irvine CubeSat STEM, в рамках которой калифорнийские школьники делают маленькие спутники.

Все микроспутники были выведены на эллиптическую орбиту высотой в 500 километров в апогее (250 км в перигее) и наклоном 85 градусов.

Следующий запуск Electron с 10 "кубсатами" для NASA в рамках миссии ELaNa-XIX запланирован уже на следующий месяц.

Второй коммерческий запуск будет произведен с той же площадки, что и первый, однако в следующем году в Rocket Lab намерены начать запускать ракеты с еще одного космодрома, расположенного в американском штате Вирджиния; который сейчас находится в процессе строительства.

Rocket Lab's second orbital Electron mission #ItsBusinessTime. A successful launch and more payloads on orbit. We're opening access to space. pic.twitter.com/0HgJ1aNtdS — Rocket Lab (@RocketLab) November 11, 2018

В будущем Rocket Lab хочет проводить до 50 пусков ежегодно, привлекая заказчиков низкой ценой — запуск Electron обходится от 4,9 до 6,6 млн долларов. За эти деньги ракета высотой около 17 метров способна вывести до 225 кг полезного груза на низкую околоземную орбиту и до 150 кг на солнечно-синхронную.

Разработка Electron ведется с 2012 года. Она сможет "либерализировать" доступ в космос малым исследовательским центрам и компаниям. Сейчас они должны подстраиваться под график запусков ракет-носителей среднего и тяжелого класса, которые комплектуются грузом от правительственных агентств или крупных заказчиков.