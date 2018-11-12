Начало реконструкции моста на Шулявке опять отложили

Фото семена Широчина

Работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода планируют начать с января 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры.

Как отметил директор Департамента Сергей Симонов, ожидается, что работы по реконструкции путепровода будут завершены в 2019 году.

"В этом году началась реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана. Уже проложен нижний слой покрытия из асфальтобетона проезжей части съезда с ул.Гетьмана на проспект Победы, продолжается перекладка инженерных сетей на заезде с проспекта Победы на ул.Довженко ", - отметили в департаменте КГГА.

Напомним, ранее в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" сообщали, что Шулявский путепровод в Киеве начнут демонтировать в начале ноября, движение во время демонтажа перекрывать не планировали.

Как сообщалось, общественная организация подала иск в суд против КГГА с требованием отменить реконструкцию Шулявской развязки по проекту "неполного четырехлистника".

В мае 2017 года на сайте Киевского городского совета была создана петиция №6240 с требованием реализовать на Шулявке трехуровневую развязку с реверсивным кольцом. В августе петиция набрала необходимые 10 тыс голосов и была передана на рассмотрение в профильные комиссии Киевсовета.

По словам пресс-службы КГГА, проектные решения варианта трехуровневой развязки были направлены в Департамент градостроительства и архитектуры, где уже рассматривались материалы разработанного ТЭО двух других проектов.

Автор трехуровневой развязки Виктор Петрук заявил, что его проекту не дают пройти государственную экспертизу технико-экономического обоснования.

Киевская городская государственная администрация своим распоряжением №1148утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана.

Это произошло на следующий день после того, как комиссия Киевсовета по вопросам транспорта не поддержала петицию киевлян, которая предусматривает проведение международного конкурса на лучший проект реконструкции.

Утвержденный КГГА проект предусматривает строительство неполного "клевера" с тремя съездами (вместо классических для "клевера" четырех).

Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 составит 830 млн грн, сроки выполнения работ - 17,5 месяцев.

18 августа с целью вынесения инженерных сетей из зоны проведения работ и последующей реализации строительных работ были перекрыты съезды Шулявского путепровода, сообщает пресс-служба КГГА.

По данным СМИ, право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма "Североукраинский строительный альянс", связанная с нардепом Максимом Микитасем.

Максим Микитась - народный депутат и известный столичный застройщик. Он является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".