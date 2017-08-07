Россияне запустили железную дорогу в обход Украины

Железная дорога, которая построена в Ростовской и Воронежской области в обход территории Украины, введена в строй.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Рабочее движение на участке Журавка - Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "интенсификация движения на ветке будет нарастать, соответствующие планы реализуются министерством транспорта, Российскими железными дорогами, другими профильными структурами".

Решение о строительстве железнодорожного обхода соседнего государства для поездов, следующих из центральных районов страны в южные регионы, было принято РФ в 2015 году.

Ранее в понедельник министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что участок Журавка - Миллерово обеспечит России независимость от прохождения границы соседней Украины.

Решение о строительстве железнодорожного обхода Украины для поездов, следующих из центральных районов страны в южные регионы, было принято Россией в начале 2015 года.

Как сообщалось, 21 сентября 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве железной дороги в обход Луганской области Украины на участке Журавка (Воронежская область) - Миллерово (Ростовская область).

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что железная дорога в обход Украины будет построена до сентября 2017 года.