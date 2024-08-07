Где искать деньги на альтернативные источники энергии

Незважаючи на складні умови, спричинені російською агресією, Україна продовжує активно розвивати сектор відновлюваної енергетики та впроваджувати проєкти з енергоефективності.

Міжнародні фінансові інституції та приватні інвестори демонструють значний інтерес до цієї галузі, розуміючи її стратегічну важливість для відбудови та модернізації країни.

Огляд ключових гравців та проєктів

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – один з найактивніших інвесторів у секторі. На конференції з відновлення України в Берліні він оголосив про нові фінансові зобов'язання, які довели загальний обсяг фінансування ЄБРР для України в умовах війни до 4,5 млрд євро.

Серед проєктів – інвестиція в СП з німецьким інвестором для будівництва та експлуатації об'єктів сонячної генерації; кредит 60 млн євро для фінансування будівництва приватного біопаливного проєкту; кредити місцевим банкам для підтримки малого і середнього бізнесу, включаючи проєкти з енергоефективності.

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Міжнародна фінансова корпорація (IFC) активно розвиває потужності відновлюваної енергетики в Україні. За словами голови європейського регіонального відділення IFC з питань інфраструктури і природних ресурсів Патріка Авато, корпорація готує до фінансування чотири проєкти у сферах вітрової енергетики, акумуляторних батарей та розподіленої генерації.

Фонд енергетичної підтримки України закупив трансформатор вартістю близько 1,3 млн євро для відновлення енергопостачання в Одесі. Фінансування надало Федеральне міністерство економіки та клімату Німеччини через KfW.

Програма підтримки енергоефективності для України (EE4U), фінансована урядом Німеччини та керована IFC, спрямована на енергоефективну модернізацію житлового фонду України.

Глобальний екологічний фонд (GEF) та ПРООН реалізовують проєкт з усунення бар'єрів для збільшення інвестицій в енергоефективність громадських будівель через механізм ЕСКО.

EU Civil Protection Mechanism. У відповідь на масові руйнування енергетичної інфраструктури, спричинені російськими атаками, ЄС надає понад тисячу генераторів з резервів rescEU. У рамках підготовки до зими мобілізує додаткові запаси rescEU для відправки обладнання та медичних засобів в Україну.

Цей механізм також допоміг мобілізувати понад 15 тис сонячних панелей для підтримки енергетичного сектору України.

Ukraine Energy Support Fund. На запит Європейської комісії Енергетична спільнота створила Фонд енергетичної підтримки України, який мобілізував близько 500 млн євро пожертвувань.

Програма реконструкції та відновлення інфраструктури електропередач спрямована на зміцнення стійкості електропередач шляхом інвестування в ремонт інфраструктури, відновлення доступу до електрики для критичної інфраструктури. ЄС надасть 100 млн євро інвестиційних грантів через KfW.

Результати адвокації ВДЕ

Зусилля Razom We Stand у партнерстві з міжнародними та українськими неурядовими організаціями (CEE Bankwatch Network, Ecoaction) сприяли затвердженню вимоги, аби щонайменше 20% інвестицій у рамках Pillar I та Pillar II Ukraine Facility спрямовувалися на проєкти "зеленого" переходу.

Ці проєкти включають відновлювану енергетику та енергоефективність.

Ukraine Facility (Pillar I) передбачає 38,27 млрд євро, з яких 5,27 млрд євро – гранти, 33 млрд євро – кредити.

Ukraine Investment Framework (Pillar II) має фінансовий пакет з 9,3 млрд євро, що включає 7,8 млрд євро для кредитних гарантій і 1,51 млрд євро – для змішаного фінансування. Очікується, що ця ініціатива мобілізує до 40 млрд євро державних та приватних інвестицій протягом наступних років.

Це досягнення демонструє важливість співпраці громадянського суспільства, бізнесу та держави і вплив на формування політики сталого розвитку в контексті відбудови України. Результат – доступні фінансові інструменти та програми.

Інструменти для міст, бізнесу та громадян

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" пропонує ОСББ та ЖБК кредити до 5 млн грн на пʼять років під 7% річних і кошти для купівлі сонячних панелей, інверторів та акумуляторів. Доступ до ресурсів забезпечують 46 банків-партнерів.

Програма кредитування для фізосіб спрямована на придбання генеруючих установок з альтернативних джерел енергії. Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, "Сенс банк", банк "Глобус" надають до 480 тис грн на десять років під 0%.

Програма "ГрінДІМ". Для ОСББ та ЖБК доступна програма компенсації вартості обладнання: до 70% – на вартість обладнання, до 1 млн грн – на сонячні електростанції, до 2 млн грн – на теплові насоси, до 3 млн грн – на комбіновані рішення. Програма реалізується через Фонд енергоефективності.

Міжнародне фінансування

Європейський інвестиційний банк співпрацює з Єврокомісією та урядом України, залучаючи понад 1 млрд євро для бізнесу на проєкти з відновлюваної енергетики.

Програма рішень для відновлюваної енергетики. Грант у розмірі 20 млн євро від уряду Німеччини та ЄІБ спрямований на розвиток ВДЕ в Україні.

Програма "Додай енергії твоєму бізнесу" пропонує фінансування і готові рішення для малого та середнього бізнесу: кредити на енергоефективне обладнання та ВДЕ, консультації з впровадження енергоефективних технологій.

Пряме фінансування

Green for Growth Fund є інвестиційним фондом, спрямованим на зменшення енергоспоживання та викидів CO2. Він надає "зелені" приватні позики фінансовим посередникам для подальшого кредитування підприємств та домогосподарств і прямі інвестиції в проєкти відновлюваної енергетики та компанії.

Фонд працює на 19 ринках, включаючи Україну, з шістьма партнерськими установами та інвестиціями на суму 114,4 млн євро з моменту заснування.

В Україні працює програма "Зелене кредитування через фонд" для розширення доступу до фінансування для підприємств із середньою капіталізацією та малих і середніх підприємств, підприємств "зеленої" та циркулярної економіки, адаптації до зміни клімату, енергоефективності та "зеленого" переходу.

Євросоюз надає капітал для покриття перших збитків у розмірі 45 млн євро, 7 млн євро інвестиційних грантів та 3 млн євро технічної допомоги через Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Німецький банк розвитку.

Ці фінансові інструменти та програми створюють міцну основу для розвитку енергоефективності та відновлюваної енергетики в Україні, надаючи містам, громадам та бізнесу ресурси для сталого розвитку.

Україна має широкий спектр фінансових інструментів для розвитку ВДЕ: від державних програм до міжнародного фінансування. Ключові тренди – збільшення ролі приватних інвестицій та корпоративних угод, підтримка децентралізованої генерації на базі ВДЕ, інтеграція ВДЕ із заходами з енергоефективності.

Для максимального ефекту важливо комплексно використовувати доступні інструменти, враховуючи специфіку конкретних проєктів та потреб громад чи бізнесу. Розвиток ВДЕ не лише сприяє енергонезалежності, а й створює нові можливості для економічного зростання та сталого розвитку України.