Генераторы, канистры с горючим и чай: как "Фрегат" восстанавливает интернет в блэкаут

"Фрегат" является одним из крупнейших интернет-провайдеров Украины, поэтому в блэкаут времени на отчаяние и неопределенность не было.

Хочу поделиться нашим кейсом, как адаптироваться к новой реальности и построить 30 пунктов интернет-несокрушимости в 18 городах страны за 2 недели:

1) Интернет остается "в строю" до 6 часов без света

Еще до блэкаута мы провели анализ отключений всего оборудования, которые произошли в результате "веерных отключений". На основе этих данных отработали базы учета и выявили наиболее уязвимые места в работе сети.

Установили дополнительные аккумуляторы на узлах передачи данных и источники бесперебойного питания на критических узлах распределительной сети.

Наши специалисты отправились дежурить на агрегационные узлы круглосуточно, чтобы в случае необходимости обеспечивать стабильное энергопитание для оборудования с помощью генераторов.

ФРЕГАТ

Там, где не было возможности установить генератор, мы увеличивали время автономной работы за счет установки дополнительных аккумуляторных батарей.

ФРЕГАТ

2) 24/7 держим оборудование на резервном питании

Когда произошел первый блэкаут, он, конечно, ударил и по качеству предоставления интернета.

Так как обесточивание серверных и узловых точек привело к отключению от сети массивов и бизнес-сегментов.

Поэтому вся команда "Фрегат", монтажники, электрики, связисты, операторы, топ-менеджеры, вышли на круглосуточный график — подносить аккумуляторы, сетевые фильтры и тонны горючего для резервного питания десятков серверных и тысячи узловых точек.

Вместе с этим "выбивают" возможность попасть в дома, объясняют, почему генератор "слишком шумит" и выслушивают "почему так поздно?".

ФРЕГАТ

3) Построили пункты интернет-несокрушимости по всей стране

15 таких пунктов уже с этой недели есть в Днепре, Подгороднем и Приднепровске и еще 15 — в других городах, где есть абоненты "Фрегат".

ФРЕГАТ

Каждый пункт оборудован генератором, сетевыми фильтрами, десятками розеток и чайниками. Каждый сможет не только подзарядиться, получить бесплатный wi-fi 24/7, но и просто согреться, выпить горячего чаю или вскипятить воды.

ФРЕГАТ

Мы не знаем, по какому сценарию завтра будет действовать враг, но мы готовы к любому уже сегодня.