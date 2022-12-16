Все разделы
Укр / Рус
Генераторы, канистры с горючим и чай: как "Фрегат" восстанавливает интернет в блэкаут

Генераторы, канистры с горючим и чай: как "Фрегат" восстанавливает интернет в блэкаут

PROMOTED. "Фрегат" является одним из крупнейших интернет-провайдеров Украины, поэтому в блэкаут времени на отчаяние и неопределенность не было.
Пятница, 16 декабря 2022, 14:56
Вячеслав Мишалов
предприниматель, инвестор, соучредитель интернет-провайдера "Фрегат", управляющий партнер компании Dnepro Press Steel

"Фрегат" является одним из крупнейших интернет-провайдеров Украины, поэтому в блэкаут времени на отчаяние и неопределенность не было.  

Хочу поделиться нашим кейсом, как адаптироваться к новой реальности и построить 30 пунктов интернет-несокрушимости в 18 городах страны за 2 недели:  

1) Интернет остается "в строю" до 6 часов без света

Еще до блэкаута мы провели анализ отключений всего оборудования, которые произошли в результате "веерных отключений". На основе этих данных отработали базы учета и выявили наиболее уязвимые места в работе сети.

Установили дополнительные аккумуляторы на узлах передачи данных и источники бесперебойного питания на критических узлах распределительной сети.

Наши специалисты отправились дежурить на агрегационные узлы круглосуточно, чтобы в случае необходимости обеспечивать стабильное энергопитание для оборудования с помощью генераторов.

 
ФРЕГАТ

Там, где не было возможности установить генератор, мы увеличивали время автономной работы за счет установки дополнительных аккумуляторных батарей.

 
ФРЕГАТ

2) 24/7 держим оборудование на резервном питании

Когда произошел первый блэкаут, он, конечно, ударил и по качеству предоставления интернета.  

Так как обесточивание серверных и узловых точек привело к отключению от сети массивов и бизнес-сегментов.

Поэтому вся команда "Фрегат", монтажники, электрики, связисты, операторы, топ-менеджеры, вышли на круглосуточный график — подносить аккумуляторы, сетевые фильтры и тонны горючего для резервного питания десятков серверных и тысячи узловых точек.  

Вместе с этим "выбивают" возможность попасть в дома, объясняют, почему генератор "слишком шумит" и выслушивают "почему так поздно?".

 
ФРЕГАТ

3) Построили пункты интернет-несокрушимости по всей стране

15 таких пунктов уже с этой недели есть в Днепре, Подгороднем и Приднепровске и еще 15 — в других городах, где есть абоненты "Фрегат".

 
ФРЕГАТ

Каждый пункт оборудован генератором, сетевыми фильтрами, десятками розеток и чайниками. Каждый сможет не только подзарядиться, получить бесплатный wi-fi 24/7, но и просто согреться, выпить горячего чаю или вскипятить воды.

 
ФРЕГАТ

Мы не знаем, по какому сценарию завтра будет действовать враг, но мы готовы к любому уже сегодня.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте