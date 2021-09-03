Подача возражений против заявок на регистрацию торговых марок по-новому

Защитить права на торговую марку можно не только в суде. Мировая практика показывает, что одним из самых эффективных и доступных юридических инструментов защиты прав является подача возражений против предоставления правовой охраны торговым маркам, заявленным на регистрацию.

О преимуществах обновленной процедуры подачи возражений рассказывают патентные поверенные Юридической фирмы Городисский и Партнеры (Украина) Олег Жухевич и Максим Кравченко.

Возражения против регистрации спорных торговых марок позволяют оппонентам противодействовать их регистрации на этапе проведения экспертизы таких заявок.

Подать возражение против регистрации торговой марки может владелец другой ранее зарегистрированной торговой марки или иных прав интеллектуальной собственности. Возражение подается оппонентом в Национальный орган интеллектуальной собственности Украины (НОИС), а в его тексте указываются основания для отказа в регистрации.

Возражение против заявки на торговую марку не является альтернативой судебному оспариванию зарегистрированной торговой марки. Настоящий инструмент скорее можно охарактеризовать как возможность не допустить регистрацию спорной торговой марки и, следовательно, избежать судебного спора, который, как известно, является более сложным и затратным способом решения конфликта прав.

Говоря о преимуществах подачи возражения против регистрации торговой марки стоит отметить следующие:

• Доступность. (1) Подача возражения является менее "зарегулированным" процессом по сравнению с обращением в суд. (2) Сбор и оформление доказательств для возражения также не относится к вопросам исключительной сложности. (3) Доверенность, подтверждающая полномочия представителя на подачу возражения от имени иностранного лица, не требует легализации в отличие от судебной доверенности.

• Экономическая обоснованность. Стоимость подачи возражения не превышает 10-20% от средней стоимости ведения судебного дела в первой инстанции.

• Прогнозируемая эффективность. Опытный патентный поверенный может оценить шансы на успех до подачи возражения.

Несмотря на преимущества процедуры подачи возражений, продолжительное время этот инструмент имел и недостатки, которые не всегда позволяли в полной мере воспользоваться правом подачи возражения, а именно: (1) неопределенный срок для подачи возражения; (2) отсутствие права заинтересованных лиц участвовать в рассмотрении поданного возражения.

Новая процедура подачи возражений

В 2017 году вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, согласно которому Украина взяла на себя обязательства обеспечить уровень защиты прав интеллектуальной собственности, отвечающий требованиям законодательства ЕС.

В результате в 2020 году был принят ряд законов в сфере интеллектуальной собственности, в том числе, Закон Украины 815-IX от 21.07.2020. Указанным законом были внесены существенные изменения в Закон Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" (Закон).

16.08.2020 года изменения в Закон вступили в силу. Следует отметить, что изменения коснулись многих аспектов по торговым маркам, включая процедуру подачи и рассмотрения возражений против регистрации торговых марок.

Итак, как же изменилась процедура подачи возражений с принятием нового законодательства. Если обобщенно, то изменения расширяют права участников процесса и более четко регламентируют процедуру рассмотрения возражений, а именно:

• Сроки для подачи возражений стали четко определенными. Теперь срок для подачи возражений составляет три месяца с даты публикации сведений о заявке. Новый порядок исчисления срока дает возможность определить точную дату, до которой может быть подано возражение, что позволяет заинтересованным лицам более эффективно проводить мониторинги и разрабатывать стратегии обжалования выявленных заявок.

• Новая процедура позволяет заинтересованному лицу обжаловать решение экспертизы, которое было принято, несмотря на поданное возражение. До принятия законодательных изменений процедура предусматривала подачу возражения без возможности участвовать в его рассмотрении. Новая процедура устанавливает такую возможность посредством взаимодействия оппонента и заявителя по спорной заявке при участии Апелляционной палаты НОИС. Работает новое правило таким образом, если оппонента не устраивает результат рассмотрения поданного им возражения (например, НОИС вынес решение о регистрации знака или о его частичной регистрации) у него есть право обжаловать такое решение в Апелляционной палате (ст. 15 Закона).

Новый порядок также предусматривает право заявителя, обозначение которого оспаривается, получить копию поданного возражения и подать в Апелляционную палату обоснованный ответ (п. 5 ст. 15 Закона).

Также, в новой редакции утвержден Регламент Апелляционной палаты НОИС, (25.05.2021 г.), предусматривающий право участия в заседаниях Апелляционной палаты как оппонента, так и заявителя.

Таким образом, законодательные изменения в отношении возражений против регистрации торговых марок обеспечивают возможность владельцам торговых марок более эффективно защищать свои права на этапе экспертизы поданной на регистрацию заявки, и этому способствуют:

• открытые базы данных заявок, позволяющие проводить мониторинги поданных на регистрацию обозначений;

• прозрачные сроки, дающие возможность определения точной даты, до которой можно подать возражение;

• расширение прав сторон позволяет более обоснованно донести их позицию и обеспечивает соблюдение принципа состязательности.

Вывод

Новый порядок подачи и рассмотрения возражений против регистрации торговых марок способствует повышению имиджа Украины на международной арене, а прозрачность и предсказуемость установленных правил обеспечивает рост доверия правообладателей и способствует улучшению инвестиционного климата в государстве.

Авторы:

Олег Жухевич, Патентный поверенный Украины, Адвокат

Максим Кравченко, Патентный поверенный Украины, Адвокат