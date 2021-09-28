Как сельское хозяйство способствует самореализации женщин

У сільському господарстві, окрім чоловіків, до технологічних процесів завжди були залучені жінки, які працювали у полі, на виробництві сільськогосподарської продукції, тваринницьких комплексах.

Але чомусь ця галузь все одно вважалася чоловічою – адже серед агрономів, керівників компаній та й взагалі на всіх лідерських щаблях жінок було обмаль.

Небагато їх і зараз - "жіночими" переважно залишаються посади, пов’язані з фінансами, маркетингом чи юриспруденцією. І даремно, адже саме агробізнес дає можливості молодим дівчатам, які обирають професію, або жінкам, які хочуть її змінити, реалізуватися.

Чому варто отримувати аграрну освіту?

Перш за все тому, що відбувається стрімке зростання кількості населення у світі, яке в свою чергу веде до збільшення потреб людей у продуктах харчування, ну і відповідно світ потребує зростання кількості спеціалістів, що задіяні в сільському господарстві.

І рівень автоматизації, який постійно зростає, не стає цьому завадою. Глобальне сільське господарство набирає обертів, з’являється попит на представників багатьох професій, які раніше ніхто не вважав аграрними, – фахівці з цифрових технологій, програмісти, оператори дронів, але зі знаннями агрономії.

Наразі ринок потребує фахових спеціалістів з маркетингу, але які розуміють технологічні процеси, що відбуваються у полі, адже потрібно фахово пояснити особливості продукту у комунікаціях на ринок у подальшому.

Суспільний запит на безпечну їжу та зменшення впливу на довкілля збільшить потребу в фахівцях з засобів захисту рослин та біотехнологій, які будуть розробляти та впроваджувати у користування інноваційні препарати.

Якщо говорити про Україну, то із впровадженням ринку землі, зростає потреба в землевпорядниках та взагалі у спеціалістах, які розуміються у питаннях управління земельними ресурсами.

Фахівці сільського господарства різних напрямків завжди були затребувані на ринку. І навіть у період кризи, коли більша частина компаній інших галузей скорочувала своє виробництво та працівників, то аграрний бізнес працював у тому ж режимі. Адже країна потребує продуктів харчування і питання продовольчої безпеки в таких умовах стають ще гострішими.

Аграрна освіта – це гарантія того, що людина не залишиться без працевлаштування та завжди зможе себе реалізувати у цій галузі.

Крім того, в багатьох країнах світу, включаючи Україну, великі аграрні компанії – одні із кращих роботодавців, які забезпечують своїх працівників хорошими зарплатами, великими соціальними пакетами, можливостями для розвитку та кар’єрного росту.

Ще не так давно доступ жінок в аграрні професії обмежувався тим, що ця робота вважалась важкою фізично – потрібно було багато часу проводити у полі, часом це вимірювалось тижнями, особливо в період посіву чи збирання культур, а також сезону захисту культур від шкідливих організмів, а ще коли в господарстві є як ярі, так і озимі культури, то вся робота в полі розтягувалась майже на весь рік.

Наразі все набагато простіше і цікавіше – цифрові агрорішення, моніторинги площ за допомогою дронів, онлайн-додатки дозволяють віддалено оцінювати значну кількість процесів та часом відмовитись від візитів у поля.

Чому, мріючи про малий бізнес, варто думати про аграрний?

Бо для багатьох жінок у сільській місцевості це простіший шлях – багато хто живе в приватному будинку та вміє працювати з землею, а ті, хто не мав такого досвіду, не бояться його отримувати.

Багато хто починає певну справу взагалі як можливість додаткового заробітку або як заняття для душі. А потім з цього виростає чималий бізнес.

Знайти свій шлях до успіху всі можуть по-різному – займатися тваринництвом (наприклад, розведенням кіз, що у подальшому може перерости у бізнес виробництва сирів) або бджільництвом (продукти бджільництва мають великий попит), вирощувати фрукти або овочі, створити цех з виробництва ковбасних виробів та ін.

Є безліч різноманітних нішових сегментів, яких потребує ринок та споживачі, усім потрібна якісна їжа, тож активні жінки завжди зможуть реалізувати свої можливості у цьому напрямку. І навіть взяти на себе соціальну місію – відповідальність за продовольчу безпеку громад та, врешті, і країни, яка залежить від кожного фермера чи фермерки.

Головне – бути впевненою у своїх можливостях та не боятися вчитися. Отримати знання про агробізнес можна за допомогою різних освітніх курсів чи тренінгів.

Зокрема, у освітньо-грантовій програмі TalentA, яку заснувала та фінансує міжнародна сільськогосподарська компанія Corteva для розвитку та підтримки талановитих сільських фермерок і покращення продовольчої безпеки їхніх громад, беруть участь жінки з різним фахом – бухгалтерки, математикині, вчительки, медсестри.

Але всіх їх об’єднує спільне бажання реалізувати себе в сільському господарстві та стати фінансово успішною та незалежною. Компанія допомагає їм знаннями, стає орієнтиром у світі сучасного агробізнесу. Адже земля завжди допомагає тим, хто її любить та віддано працює, а хто як не жінки вміє любити?



Автор: Галина Радзіцька, категорійний менеджер з гербіцидів Corteva Agriscience