Надо прекращать игры с декларациями — время принимать "взрослые" решения

В частности, реальный валовой внутренний продукт увеличился на 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года. За полугодие рост ВВП составил 1,7%. Казалось бы, государство начинает выходить из кризиса, и благодарить за это мы должны наше правительство реформаторов. Однако такой вывод является преждевременным.

Секрет краткосрочного экономического подъема довольно банальный и заключается в благоприятной для Украины конъюнктуре на внешних сырьевых рынках.

Речь идет, прежде всего, об экспорте сельскохозяйственной продукции, удобрений, железной руды и металла. На эти факторы экономического "успеха", которыми время от времени щеголяют наши чиновники, я уже обращал внимание читателей в предыдущих анализах.

С ростом ВВП не все так радужно

Вспомним, что именно падение цен на указанные виды продукции Госстат считал причиной сокращения ВВП в I квартале текущего года. Не будем также забывать, что ІІ квартал 2020 года, как и в целом все первое полугодие, мы провели в условиях сурового карантина - индустрия развлечений, туризма и общественного питания почти не функционировали.

Поэтому вполне естественно, что после отмены жесткого локдауна экономика оживилась. Но считать это признаком успеха государственной политики или общего роста инвестиционного климата нет оснований.

Надо отдать должное специалистам Минэкономики - они придерживаются подобного мнения, и это отражено в их консенсус-прогнозе на 2021 год по росту ВВП на 4,1%. Национальный банк имеет несколько пессимистичные ожидания - 4% роста ВВП.

Отмечу, что и министерство, и НБУ не меняют своих прогнозов с начала года, так как считают фактор сезонной конъюнктуры сырьевых рынков временным. То есть, таким, на который не стоит полагаться в долгосрочных прогнозах.

К временным, а не системным факторам, я бы отнес и ситуацию с ковидной пандемией. Именно ее экономическое влияние нам предстоит учитывать в ближайшие месяцы.

Следует признать, что по сравнению с 2020 годом, когда эта проблема только набирала обороты, а ведущие государства наощупь искали методы ее решения, сейчас мы имеем действенные инструменты противодействия распространению болезни. В то же время перед Украиной появляются и новые вызовы.

Перед угрозой нового локдауна

Начну с позитива. Сейчас уровень заболеваемости гораздо ниже, чем летом прошлого года. Со скрипом, но идет массовая прививка против ковида, граждане имеют доступ к нескольким видам вакцин (правда, не всегда они в наличии): Moderna, Astra Zeneka, Pfizer Covishild, CoronaVac. ЕС признало украинские электронные сертификаты вакцинации, что упростит пересечение границы и поддержит отрасль туризма.

Теперь об угрозах. В 2021 году в результате многочисленных мутаций появились и стремительно распространяются новые штаммы коронавируса - в частности, так называемая "Дельта плюс", которую ученые считают значительно опаснее своих предшественников. Для вакцинированных людей она тоже представляет определенную угрозу.

Уже этой осенью нас может ожидать новая вспышка заболеваемости. Об этом 19 августа написал в Фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Если вспомнить ситуацию 2020 года с ежедневным приростом больных в количестве 15-20 тысяч человек, не сложно представить, какими будут темпы распространения коронавируса в ближайшие недели и месяцы. Напомню также, что, по данным ВООЗ, "Дельта плюс" распространяется от человека к человеку быстрее других штаммов.

Похоже, Украине не избежать более жесткого, чем сейчас, карантина и, вероятно, нового локдауна. По крайней мере, на некоторых предприятиях уже начали заказывать пропуска своим работникам для пользования общественным транспортом.

Угрозу нового локдауна также приняли во внимание и в Центре макроэкономического моделирования Киевской школы экономики. Там пересмотрели свой прогноз роста ВВП в 2021 году с 4,7% до 3,6%. При этом, улучшили прогнозные показатели на 2022 год - с 2,7% до 4,4%!

Эксперты считают, что, несмотря на оптимистичные настроения, которые царили в начале 2021 года, взять под контроль ситуацию с заболеваемостью пока не удалось, даже есть вероятность новой вспышки болезни. Поэтому все свои надежды аналитики связывают с годом 2022-м - спадом заболеваемости, оживлением экономики и ростом ВВП.

Ключ к успеху - в системных реформах

И здесь мы подходим к самому интересному. Оптимистичные прогнозы могут оправдаться при ряде условий. Во-первых, нужно существенно ускорить темпы массовой иммунизации против COVID-19.

Во-вторых, в ближайшее время должны завершиться институциональные реформы, которые предусматривают запуск Бюро экономической безопасности, реформу окружного административного суда и тому подобное. Но это в краткосрочной перспективе.

Если мы хотим идти дальше, то должны прекратить игры с бессодержательными декларациями и надеяться на выгодную конъюнктуру. Нам необходимо срочно внедрять системные, комплексные преобразования - прежде всего, в судебной и налоговой сферах.

Согласитесь, что устаревшая налоговая система, которую мы имеем, не способна быстро и эффективно реагировать на глобальные вызовы вроде мировых финансовых кризисов или пандемий.

Она заставляет нас полагаться на изменяющиеся внешние факторы и служит тормозом, а не стимулом для бизнеса. Напротив, современные налоговые инструменты должны побуждать предпринимателей к развитию, поддерживать их в случае возникновения тех или иных форс-мажорных обстоятельств. И об этом мы с коллегами-экспертами говорим уже длительное время.

Напомню, что наши предложения изложены в программе налоговых трансформаций "От нестабильности в гармонии". Она предусматривает либерализацию системы налогообложения и снижения налоговых ставок, введение налога на выведен капитал и проведения безусловной единоразовой амнистии теневых капиталов.

Мы должны создать систему доступного и прозрачного электронного администрирования бизнеса на основе big data. Налоговая реформа - это также ликвидация ряда дублирующих фискальных органов с раздутым штатом и создание на их базе единой централизованной службы.

Убежден, стране которая достигла своего 30-летия и хочет наконец проявить свой потенциал, стоит начать принимать взвешенные и "взрослые" решения!