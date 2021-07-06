Как стереотипы мешают продовольственной безопасности

Пандемія COVID-19 триває вже другий рік і суттєво впливає на продовольчу безпеку по всьому світу.

Перуанський вчений-дослідник Рауль Січе з факультету сільськогосподарських наук Національного університету Трухільо, дослідивши наслідки впливу COVID-19 на сільське господарство, констатував: пандемія спричиняє суттєвий вплив на галузь та ланцюг постачання продуктів харчування, позначається на попиті на продовольство і, отже, на продовольчій безпеці, чіпляючи найбільш вразливі групи населення.

Серед п’яти таких груп на друге місце автор поставив саме мале фермерство, з його обмеженими ресурсами та залежністю від оперативної реалізації продукції. Своєю чергою, це може спричинити зменшення обсягів постачання продуктів населенню – тобто, на продовольчу безпеку.

Водночас за ефективної державної підтримки, мале фермерство, з його мобільністю та здатністю швидко реагувати на ринкові зміни, може сприяти посиленню продовольчої безпеки, виробляючи необхідну продукцію в умовах локального карантину та обмежень імпорту й мінімізуючи негативний ефект короткочасних криз.

Ці висновки актуальні й для України з її масштабним аграрним сектором, де близько 70% - малі та середні фермерські господарства та ОСГ, що забезпечують понад 40% валової аграрної продукції.

Тому доводиться шукати всі доступні можливості стимулювати мале фермерство виробляти більше – і розвиватись далі. Допомога жінкам-фермеркам, які працюють в сільській місцевості – один з таких інструментів підтримки.

Про питання жіночого лідерства та гендерну рівність говорять давно, проте останнім часом подібні дискусії виходять за межі суто правових чи морально-етичних аспектів.

Все частіше йдеться про конкретний вимір впливу жінок на ухвалення управлінських рішень і розробку рішень стратегічних, про зростання їхньої конструктивної ролі на усіх рівнях – від держави до громади.

Зараз слушний момент для такого прориву – на етапах стрімких та ще й вимушених змін, спричинених пандемією, своє місце посідають природні лідери, яким раніше не вистачало поштовху або стимулу для самореалізації.

В Україні близько третини фермерських господарств очолюють саме жінки, і вони часто є рушієм змін в своїх громадах.

Звісно, вони потребують підтримки - доступу до нових знань, технологій та джерел фінансування, які раніше не розглядалися фермерками як можливі, або й взагалі не розглядалися.

Ситуація змусила шукати нові можливості, і такими стали освітні та грантові або комбіновані – освітньо-грантові - програми, які навчають, надають доступ до успішних кейсів і фінансування на реалізацію актуальних проєктів.

Важливо, що у ці процеси активно включився великий соціально відповідальний бізнес, і Програма TalentA, ініційована компанією Corteva Agriscience, стала першою такою повноцінною освітньо-грантовою програмою для сільських жінок-фермерок, яку повністю забезпечив і профінансував великий бізнес.

До неї долучились державні структури, міжнародні організації та українські НДО – таким чином, створено синергію різних інституцій, які разом працюють на спільну мету – посилити спроможність жінок-фермерок, сформувати групу лідерок у своїх галузях, своїх громадах, сприяти подоланню гендерної нерівності та забезпечити сталий розвиток і продовольчу безпеку.

Минулого року Програма була реалізована в Україні вперше і продемонструвала великий потенціал жіночого фермерства – шестеро переможниць TalentA-2020, які отримали гранти від Corteva Agriscience, і по завершенні Програми продовжили навчання на інших проєктах, всі подавалися на нові гранти й отримали фінансування.

Як зазначають випускниці, TalentA унікальна в сенсі поєднання навчання та практичного досвіду, вона дала навички, яких бракувало, а головне – стала мотиватором. Озброєні знаннями жінки стали почуватися впевнено і переконалися, що вони можуть більше, ніж вважали до участі в Програмі.

Офіційні дані свідчать, що за останні роки кількість жінок-фермерок зменшилась, а середній їх вік становить 40 років (за деякими даними, навіть 60) та старші, хоча, наймолодшій учасниці Програми TalentA-2021 виповнилося 20-ть, а середній вік слухачок – 35-40 років.

Сподіваємося, що підтримка великого бізнесу та освітні програми поступово все змінять. В числі учасниць програми TalentA від Corteva Agriscience, переважно, зареєстровані фермерки, але серед тих, хто не мав саме такого юридичного статусу, чимало вже вирішили юридично оформити своє фермерство.

Отже, вони ухвалили поінформоване й економічно обґрунтоване рішення працювати саме у сільському господарстві. Крім того, кожна спрямовує частину прибутку на соціальні ініціативи для своїх громад. Ми працюємо, щоб це стало тенденцією.

Автор: Тетяна Вороніна, ГО "Центр стратегій та комунікацій "Синергія в дії"