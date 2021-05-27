Государственное регулирование цен на топливо - это логичный шаг, но он не отменяет необходимости реформ

Итак, постановление Кабмина, которое наделало столько шума среди некоторых категорий предпринимателей, датировано 14 мая. Документ вносит изменения в другое постановление - №1236 от 9 декабря 2020 года.

Согласно этим изменениям на период действия карантина максимальная наценка на бензин не должна превышать 5 грн/л, а на дизтопливо - 7 грн/л. Документ определяет алгоритм расчета средней стоимости этих продуктов.

С учетом наценок она не должна быть выше 27,89 грн/л (дизтопливо) и 30,22 грн/л (бензин).

Ранее, 29 марта 2021 года, Кабмин принял постановление № 450, которое отнесло бензин марок А-92 и А-95, а также дизтопливо к категории социально значимых товаров. Кроме того, правительство ввело декларирование роста розничных цен на такого рода товары на 1% и более.

В правительстве уверены, что оба решения помогут обуздать аппетиты сетей АЗС и не позволят им зарабатывать сверхприбыли в период пандемии. Что ж, аргумент вполне логичный. Однако сами участники рынка иначе оценивают ситуацию.

По их мнению, решения КМУ приведут к деградации нефтеперерабатывающей отрасли, закрытию АЗС и снижению доходов бюджета.

Государственное регулирование цен на топливо только усилит позиции теневого сектора, считают представители Европейской Бизнес Асоциции, свое заявление они обнародовали 14 мая.

Европейский опыт госрегулирования цен

Анализируя проблему, следует знать, что в развитых экономиках мира не существует рынка в чистом виде. Каждое государство использует свой набор инструментов, с помощью которых влияет на развитие тех или иных секторов экономики.

И это не только налоговая политика, но и прямые ограничения. Практически в каждой европейской стране есть институты регулирования цен. Они действуют на основании антимонопольного законодательства и законов о регулировании цен на товары и услуги.

Например, в Швеции такой закон дает государству право замораживать цены в случае войны или опасности ее возникновения или в случае угрозы значительного общего повышения цен.

Кроме того, государство может устанавливать максимальный уровень цен для отдельных товаров, вводить порядок, при котором повышение цен возможно после предварительного уведомления.

Похожие механизмы работают в Австрии, где государственным регулированием охвачено примерно 10% цен на товары и где действует система "социального партнерства" между бизнесом и государством.

Примерно такая же доля регулируемых цен на потребительские товары присуща экономике Испании. При этом внимание государства сосредоточено на товарах первой необходимости и тех, которые производятся монополиями.

На чем зарабатывают бензиновые "теневики"?

Следовательно, говорить, что в нашем случае государство посягает на святая святых рыночной экономики, я бы не стал. К тому же не секрет, что именно в топливном секторе Украины годами работают схемы минимизации налогов и различные скрутки.

Стоит лишь поинтересоваться ценами на бензин и дизтопливо в разных сетях АЗС. "Разлет" цен здесь может достигать 5 грн.

Эксперты говорят, что 80% топлива, которое продается на наших автозаправках, импортируется в Украину. Все участники рынка закупают его у производителей примерно по одинаковым ценам и одинаковые суммы тратят на логистику и содержание своих АЗС.

То есть, себестоимость продукта в различных сетях почти не отличается. Думаю, вычислить торговую наценку на него государству не сложно.

Другое дело, когда речь идет о розничной продаже топлива, произведенного из украинской нефти местными нефтеперерабатывающими заводами и заводами, которые производят альтернативные виды топлива. Именно здесь существует больше всего схем для теневого заработка.

Например, это может быть продажа фальсификата или бензина, который производят так называемые мини-нефтеперерабатывающие заводы, использующие в качестве сырья неучтенную нефть из скважин Черниговской, Сумской и Полтавской областей.

Известно, что в стране работает около 30 таких предприятий. Но какого качества топливо они производят, как государство контролирует добычу этой нефти и платят ли производители соответствующие налоги? Вопрос далеко не риторический.

Существует еще один способ тенизации топливного бизнеса - это продажа документов на горючее, что позволяет компаниям реализовывать за наличные неучтенный бензин или дизтопливо.

Товар продают автолюбителям в розницу, а оформляют, как ранее проданную промышленному потребителю оптовую партию. Если заправка продает документы на топливо конвертационному центру, она зарабатывает 7% от стоимости партии.

А если в составе бизнеса нефтетрейдера есть еще и бизнес по продаже вырученной на АЗС наличности, то рентабельность схемы достигает 12%. Неплохие заработки, правда? И это в условиях пандемии.

Несколько постановлений не заменят структурных реформ

Безусловно, государство должно отслеживать уровень наценок на бензин и дизтопливо и разоблачать подобные схемы. В этом смысле я приветствую постановление Кабмина. Правда, в ГНС и без того достаточно рычагов борьбы с налоговым мошенничеством.

Но похвастаться существенными успехами служба не может. Например, что мешает налоговикам эффективно контролировать соблюдение налогового законодательства и торговой наценки сетями АЗС, которые жалуются на убытки, но при этом расширяют свою сеть?

В то же время должна быть и защита бизнеса от государственного произвола. То есть, ограничения по наценкам следует вводить на строго определенный срок, в соответствии с определенной законом ситуацией и на исчерпывающий перечень товаров.

Но главное, государство должно создать равные условия труда для всех участников рынка. Конкуренция должна быть прозрачной и честной. Не должно быть так, что одни формируют себестоимость продукции с уплатой всех налогов, а другие уклоняются от налогообложения, торгуют некачественным топливом и таким образом уменьшают себестоимость продукции.

Хочу подчеркнуть, что подобные махинации являются следствием хронических болезней нашей экономики - нереформированной налоговой системы и коррупции в государственных органах. Поэтому начинать следует со структурных преобразований, что я уже неоднократно подчеркивал.