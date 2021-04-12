Привлечение инвесторов в Украину: шпаклевка фасада вместо капремонта

Так, 13 февраля вступил в силу документ, известный как закон об "инвест-нянях". А 31 марта Кабмин создал Национальный фонд инвестиций Украины. Казалось бы, правильные шаги, но будут ли они иметь успех в условиях архаичной системы налогообложения, коррумпированного судопроизводства и нестабильного законодательства?

Крупный инвестпроект - за пятилетку?

Попробуем разобраться. Итак, закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине" вступил в силу. В преамбуле к документу говорится, что государство создает благоприятные условия для "привлечения в Украину значительных инвестиций (внутренних и внешних), создания новых рабочих мест, стимулирования экономического развития регионов и роста конкурентоспособности экономики Украины".

Что же это за условия? Закон определяет 4 формы государственной поддержки инвесторам:

Освобождение от уплаты отдельных налогов и сборов; Освобождение от налогообложения ввозной пошлиной; Обеспечение преимущественного права землепользования земельным участком государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционного проекта; Обеспечение за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников строительства объектов смежной инфраструктуры.

Чтобы рассчитывать на государственные льготы, потенциальный инвестор должен отвечать нескольким критериям. Стоимость проекта должна быть больше 20 млн евро, а срок его реализации - не превышать 5 лет. Также инвестпроект должен предусматривать "строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое переоснащение объектов инвестирования". Кроме того, в течение всего срока реализации инвестор обязан создать не менее 80 рабочих мест, а размер зарплаты его работников должен на 15% и более превышать уровень заработка по соответствующему виду деятельности в регионе.

По моему мнению, у международных инвесторов - которым, кстати, и были обещаны "инвест-няни" на прошлогоднем форуме в Давосе – благодаря этому закону едва ли появится желание вкладывать средства в украинскую экономику.

Ведь сфера государственной поддержки инвестпроектов ограничена сугубо строительством и/или модернизацией, а максимальное время на их воплощение должно составлять не более 5 лет.

Согласитесь, это очень короткий срок. Добавим к этому и то, что в Украине иностранного инвестора ждут забюрократизированная и репрессивная налоговая машина, коррупция и серьезные проблемы с защитой своих интересов в судебных учреждениях. Будут ли налоговые льготы вроде освобождения от ввозной пошлины и госпомощь на строительство/модернизацию релевантной компенсацией всех этих системных проблем?

С хорошим инструментом нужно уметь работать

Для привлечения крупных инвесторов создано и государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины" ("Нацинвестфонд"). Оно должно стать инструментом привлечения финансовых ресурсов для подготовки совместных инвестпроектов, которые трудно реализовать в одиночку. Предполагается, что участники инвестиционного фонда будут вкладывать средства на равных условиях и в дальнейшем смогут получать соответствующие дивиденды.

В истории Украины это первое такое предприятие, созданное государством. Понятно, что в случае его успешной деятельности репутация нашей страны только возрастет. В мировой практике этот инструмент хорошо известен. Кто-то его использует эффективно, кому-то не удается его правильно применить. Например, государственный финансовый фонд Российской Федерации просуществовал с 2006 по 2017 год и был признан неудачным проектом.

Другой пример демонстрирует Норвегия. Здесь период с 1990 года действует так называемый нефтяной или пенсионный фонд, который накапливает сверхприбыли национального нефтепрома и инвестирует их в международные активы. Этот фонд является крупнейшим в мире. По данным Bloomberg, норвежская организация контролирует около 1,4% ценных бумаг на планете. Среди объектов инвестирования - Apple, Nestle Royal Dutch Shell. Крупнейшие фиксированные доходы фонд получает от госбондов США, Японии, Германии.

Возвращаясь к теме украинского Нацинвествестфонда, хотелось бы знать, кто его будет наполнять и как потом эти средства будут работать? И это не праздное любопытство. Скажем, для нашей страны актуальным является тема открытия рынка земель сельскохозяйственного назначения. Возможно, именно в эту отрасль экономики стоит привлекать инвесторов? От этого может выиграть не только бизнес, но и все государство.

Без доверия инвестор не придет

Безусловно, принятые решения можно было бы назвать новаторскими и прогрессивными, если бы не системные проблемы, с которыми сталкивается в Украине любой инвестор. Эти "хронические болезни" перечеркивают весь задекларированный позитив нововведений. И закон об "инвест-нянях", и создание Нацинвестфонда - это лишь симптоматические шаги, попытка хоть как-то спасти экономику. Однако общенациональной стратегии по привлечению инвестиций в Украине до сих пор нет!

Такая стратегия должна включать комплекс мероприятий: реформу налоговой системы, установление независимого судопроизводства, создание равных условий для ведения бизнеса и законодательных гарантий для его защиты. Инвестор должен доверять государству, а не выдумывать схемы, как защитить свои капиталы.

Такое доверие выстраивают годами. К сожалению, мы ограничены во времени, поэтому должны действовать как можно быстрее и не только с помощью "инвест-нянь" или фондов. Надо решать системные проблемы. Как ученый, я уже 4 года изучаю налоговую систему Украины и уверен: именно она может привлекать или отталкивать инвесторов.

Поэтому нужно прекратить хаотично вносить точечные изменения в Налоговый кодекс, а провести комплексные трансформации - создать единую, централизованную службу на базе Налоговой и Таможенной служб, служб финансового мониторинга, финансового аудита и финансовых расследований, либерализовать систему налогообложения и снизить налоговые ставки, ввести налог на выведенный капитал и провести безусловную единоразовую амнистию теневых капиталов, создать систему доступного и прозрачного электронного налогового администрирования на основе big data.

Со своей детальной программой налоговых трансформаций "От нестабильности к гармонии" я уже два года "стучу" в двери высоких кабинетов на всех уровнях власти. Но пока безуспешно. В Украине пытаются "зашпаклевать фасад", при этом внутри здания все остается старым и непривлекательным.