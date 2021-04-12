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Привлечение инвесторов в Украину: шпаклевка фасада вместо капремонта

Привлечение инвесторов в Украину: шпаклевка фасада вместо капремонта

PROMOTED. Украина на протяжении длительного времени заявляет о своей поддержке международным инвесторам. Совсем недавно в государстве стартовали законодательные изменения, призванные мотивировать иностранный бизнес вкладывать средства в нашу экономику.
Понедельник, 12 апреля 2021, 09:00
Андрей Гмырин
доцент Университета государственной фискальной службы Украины

Так, 13 февраля вступил в силу документ, известный как закон об "инвест-нянях". А 31 марта Кабмин создал Национальный фонд инвестиций Украины. Казалось бы, правильные шаги, но будут ли они иметь успех в условиях архаичной системы налогообложения, коррумпированного судопроизводства и нестабильного законодательства?

Крупный инвестпроект - за пятилетку?

Попробуем разобраться. Итак, закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине" вступил в силу. В преамбуле к документу говорится, что государство создает благоприятные условия для "привлечения в Украину значительных инвестиций (внутренних и внешних), создания новых рабочих мест, стимулирования экономического развития регионов и роста конкурентоспособности экономики Украины".

Что же это за условия? Закон определяет 4 формы государственной поддержки инвесторам:

  1. Освобождение от уплаты отдельных налогов и сборов;
  2. Освобождение от налогообложения ввозной пошлиной;
  3. Обеспечение преимущественного права землепользования земельным участком государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционного проекта;
  4. Обеспечение за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников строительства объектов смежной инфраструктуры.

Чтобы рассчитывать на государственные льготы, потенциальный инвестор должен отвечать нескольким критериям. Стоимость проекта должна быть больше 20 млн евро, а срок его реализации - не превышать 5 лет. Также инвестпроект должен предусматривать "строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое переоснащение объектов инвестирования". Кроме того, в течение всего срока реализации инвестор обязан создать не менее 80 рабочих мест, а размер зарплаты его работников должен на 15% и более превышать уровень заработка по соответствующему виду деятельности в регионе.

По моему мнению, у международных инвесторов - которым, кстати, и были обещаны "инвест-няни" на прошлогоднем форуме в Давосе – благодаря этому закону едва ли появится желание вкладывать средства в украинскую экономику.

Ведь сфера государственной поддержки инвестпроектов ограничена сугубо строительством и/или модернизацией, а максимальное время на их воплощение должно составлять не более 5 лет.

Согласитесь, это очень короткий срок. Добавим к этому и то, что в Украине иностранного инвестора ждут забюрократизированная и репрессивная налоговая машина, коррупция и серьезные проблемы с защитой своих интересов в судебных учреждениях. Будут ли налоговые льготы вроде освобождения от ввозной пошлины и госпомощь на строительство/модернизацию релевантной компенсацией всех этих системных проблем?

С хорошим инструментом нужно уметь работать

Для привлечения крупных инвесторов создано и государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины" ("Нацинвестфонд"). Оно должно стать инструментом привлечения финансовых ресурсов для подготовки совместных инвестпроектов, которые трудно реализовать в одиночку. Предполагается, что участники инвестиционного фонда будут вкладывать средства на равных условиях и в дальнейшем смогут получать соответствующие дивиденды.

В истории Украины это первое такое предприятие, созданное государством. Понятно, что в случае его успешной деятельности репутация нашей страны только возрастет. В мировой практике этот инструмент хорошо известен. Кто-то его использует эффективно, кому-то не удается его правильно применить. Например, государственный финансовый фонд Российской Федерации просуществовал с 2006 по 2017 год и был признан неудачным проектом.

Другой пример демонстрирует Норвегия. Здесь период с 1990 года действует так называемый нефтяной или пенсионный фонд, который накапливает сверхприбыли национального нефтепрома и инвестирует их в международные активы. Этот фонд является крупнейшим в мире. По данным Bloomberg, норвежская организация контролирует около 1,4% ценных бумаг на планете. Среди объектов инвестирования - Apple, Nestle Royal Dutch Shell. Крупнейшие фиксированные доходы фонд получает от госбондов США, Японии, Германии.

Возвращаясь к теме украинского Нацинвествестфонда, хотелось бы знать, кто его будет наполнять и как потом эти средства будут работать? И это не праздное любопытство. Скажем, для нашей страны актуальным является тема открытия рынка земель сельскохозяйственного назначения. Возможно, именно в эту отрасль экономики стоит привлекать инвесторов? От этого может выиграть не только бизнес, но и все государство.

Без доверия инвестор не придет

Безусловно, принятые решения можно было бы назвать новаторскими и прогрессивными, если бы не системные проблемы, с которыми сталкивается в Украине любой инвестор. Эти "хронические болезни" перечеркивают весь задекларированный позитив нововведений. И закон об "инвест-нянях", и создание Нацинвестфонда - это лишь симптоматические шаги, попытка хоть как-то спасти экономику. Однако общенациональной стратегии по привлечению инвестиций в Украине до сих пор нет!

Такая стратегия должна включать комплекс мероприятий: реформу налоговой системы, установление независимого судопроизводства, создание равных условий для ведения бизнеса и законодательных гарантий для его защиты. Инвестор должен доверять государству, а не выдумывать схемы, как защитить свои капиталы.

Такое доверие выстраивают годами. К сожалению, мы ограничены во времени, поэтому должны действовать как можно быстрее и не только с помощью "инвест-нянь" или фондов. Надо решать системные проблемы. Как ученый, я уже 4 года изучаю налоговую систему Украины и уверен: именно она может привлекать или отталкивать инвесторов.

Поэтому нужно прекратить хаотично вносить точечные изменения в Налоговый кодекс, а провести комплексные трансформации - создать единую, централизованную службу на базе Налоговой и Таможенной служб, служб финансового мониторинга, финансового аудита и финансовых расследований, либерализовать систему налогообложения и снизить налоговые ставки, ввести налог на выведенный капитал и провести безусловную единоразовую амнистию теневых капиталов, создать систему доступного и прозрачного электронного налогового администрирования на основе big data.

Со своей детальной программой налоговых трансформаций "От нестабильности к гармонии" я уже два года "стучу" в двери высоких кабинетов на всех уровнях власти. Но пока безуспешно. В Украине пытаются "зашпаклевать фасад", при этом внутри здания все остается старым и непривлекательным.  

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Экономическая правда
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