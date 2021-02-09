Иншуртех — новое слово в страховании, без которого уже не обойтись

И если финтех -это объединение инновационных технологий на стыке информационных и финансовых сервисов, то иншуртех — это новые технологии, связанных со страхованием.

К примеру - телематика в автостраховании, когда в машину застрахованного устанавливается устройство, благодаря которому можно отследить манеру вождения и рассчитать индивидуальный тариф, что позволит гибче подойти к страховой политике.

Иншуртех напрочь разбивает стереотип о страховании как сплошь бумажной отрасли. Сегодня страхование — это множество инноваций и сервисов онлайн, и только те компании, которые это понимают, останутся на гребне волны.

Вячеслав Гавриленко, генеральный директор компании ARX Life, заместитель председателя правления страховой компании ARX рассказывает, насколько плотно иншуртех вошел в повседневные бизнес-практики

Тренды будущего

Сейчас мы однозначно живем в эру диджитализации, и это предполагает существенное изменение всех бизнес-процессов. Основными трендами страхования будут:

- Трансформация всех продуктов в формат электронных полисов, быстрый и частый запуск новых продуктов (включая традиционные, большой набор продуктов личного страхования и продуктов из категории микрострахования);

- Расширение использование сервисов электронных оплат, активизация использования данных "connecting things" во многих видах страхования;

- Начало реального использования "big data", предоставление клиентам несравнимо более широких возможностей для самостоятельного конфигурирования и изменения продуктов;

- Широкое использование ботов при продажах и обслуживании (включая урегулирование убытков), диджитализация при урегулировании убытков.

Бизнес онлайн

Мы приступили к активной диджитализации еще пять лет назад – мы тогда не осознавали в полной мере, как это будет выглядеть, но четко понимали, что за этим будущее. Нам удалось сформировать модель дистрибуции, которую называют "омниканальной" - помогло изучения зарубежного опыта.

Мы построили дорожную карту для продуктов, каналов продаж и трансформации IT систем и инструментов. Велась работа как отдельными командами (например – в продажах), так и объединёнными (IT, product managers, sales).

Для синхронизации отдельных активностей была внедрена практика регулярных бизнес-комитетов (координация проектов), IT interdependency (балансирование взаимозависимостей в IT) и активной проектной работы над обновлением фронтенд систем.

Вячеслав Гавриленко

С начала продаж электронных полисов САГО и тревел перечисленные выше активности воплотились в конкретные решения, которые и улучшались на постоянной основе, и дали толчок другим продуктам: системе управления лидами "Диспетчер", сервису электронных оплат "Пейментс", удаленному урегулированию убытков "Аудасмарт", пакетной автогражданке "Все включено", первой версии Вебшопа, новой платформонезависимой фронтенд системе "Аксон".

Когда случилась пандемия, мы оказались максимально готовы оказывать услуги онлайн и быстро перестроили все сервисы. В период коронокризиса мы успешно применили все упомянутые наработки и продолжили создание новых сервисов и продуктов. За время пандемии появились:

- Новый удобный вебшоп;

- Продукт "Антивирус", покрывающий риск любой пневмонии и амбулаторное лечение СOVID-19;

- Телематическая пакетная автогражданка "Смарт драйв, одноименное мобильное приложение "Смарт драйв" и мобильное приложение "My ARX".

Сервис онлайн

Сейчас все наши основные продукты (ОСАГО, ДГО, мини - КАСКО и т.д) можно оформить и оплатить онлайн. Клиент сам решает, как ему удобнее взаимодействовать с компанией. Удаленная работа, использование электронных договоров и онлайн оплаты картами — это must have. Мы продолжаем совершенствовать дистанционное урегулирование убытков (телеурегулирование) – стремимся к максимально безбумажному процессу.

Пандемия стала катализатором для клиентов и партнеров в части использования диджитальных услуг и сервисов, ранее менее популярных. Однозначно, будущее за электронной формой договоров.

В наших ближайших планах– запуск сервиса удаленного фото/видео осмотра, который позволит автовладельцам полностью самостоятельно заключать договоры страхования КАСКО онлайн. Продолжим активно развивать моторные продукты с телематикой (включая ОСАГО).

Будем запускать интересные продукты личного и инвестиционного страхования, расширяя перечень онлайн услуг. Усовершенствуем страхование девайсов – намерены запустить новый, ранее не испробованный рынком продукт. Большую ставку делаем на модернизацию мобильного приложения и синхронизацию доступных сервисов в приложении и на сайте.

Уже сегодня мы шагнули в будущее, которое казалось таким далеким, и ясно, что диджитализация бизнеса неизбежна и необходима.