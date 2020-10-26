Кредитные новации правительства не рассчитаны на малый бизнес?

Соответствующие изменения, касающиеся либерализации требований к потенциальным заемщикам, правительство приняло 9 октября. Однако существует серьезный риск того, что этим шансом воспользуются только средние предприятия, в то время как малый бизнес останется в стороне от государственной поддержки.

"Доступные кредиты 5-7-9%" и очередные новации от правительства

Вот, что говорит о новациях пресс-служба КМУ: "Изменения, внесенные в программу, касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро и исключение из Порядка требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса - решение будут принимать банки-кредиторы.

Также изменениями расширены цели использования кредитных средств возможностью приобретения земельных участков как отдельно, так и вместе с нежилой недвижимостью".

Глава Минфина Сергей Марченко в комментарии на правительственном сайте отметил, что либерализация требований привлечет к программе малых и крупных сельхозпроизводителей, которые понесли убытки вследствие засухи. "Программа уже показала свою эффективность в кризисных условиях.

Ведь, как показывает статистика, более 70% гривневых кредитов, которые были выданы банками с февраля по август этого года, были выданы в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", - отметил министр.

В своих выступлениях и комментариях я постоянно говорю о важности системной поддержки мелкого и малого бизнеса, в том числе и с помощью доступных кредитов. Ведь именно эти категории предпринимателей понесли наибольшие потери из-за карантиных ограничений.

Введенная в начале года с последующими изменениями программа "Доступные кредиты 5-7-9%" должна была стать одним из ключиков к спасению наших предпринимателей.

Но это в теории. На практике, как всегда, победила декларативность. Несмотря на оптимистичные заявления и отчеты правительства рядовому предпринимателю оказалось на удивление сложно получить льготные кредиты.

Прежде всего из выдвижения банками-участниками государственной программы непомерных и обременительных требований к потенциальным заемщикам. Вспомним пункты о доходности, залоге, обороте, деловой репутации и тому подобном.

Ранее я уже отмечал, что на начало июня (уже в период карантина), банки-участники получили от предпринимателей 24720 заявок на участие в программе. Однако всего 3500 клиентов сформировали и передали соответствующий пакет документов.

Практически каждую вторую заявку банки отклонили на тех или иных основаниях. Кстати, недавно в правительстве отчитались, что по состоянию на 5 октября в рамках программы банки-участники заключили 4127 кредитных договоров с заемщиками на общую сумму 9,82 млрд грн. Как по мне, это очень и очень мало. Следовательно, программа пока не выполняет своих целей.

Что касается основных причин отказов в предоставлении кредита, то посмотрим на статистику:

- Плохая деловая репутация - 60% отказов;

- Необоснованность бизнес-плана - 11%;

- Несоответствие цели кредитования - 12%;

- Несоответствие Закона о государственной поддержке малого и среднего бизнеса - 4%;

- Убыточная деятельность предпринимателей - 4%;

- Превышение объема выручки - 3%;

- Превышение лимита господдержки - 1%

Малый бизнес снова обошли вниманием?

Как видим, из-за реальных или предполагаемых рисков банки не спешат кредитовать малые предприятия на льготных условиях. Чаще всего отказывают на том основании, что у бизнеса, якобы, сомнительная деловая репутация. И вот теперь правительство анонсирует очередную "либерализацию" критериев доступа бизнеса к "доступным" кредитам. Рассмотрим некоторые из предложенных новаций подробнее.

В глаза бросается пункт о необязательности доходности в деятельности предприятия. И это вполне логично, ведь в период действия карантина и общего экономического кризиса, получать прибыль большинству категорий бизнеса чрезвычайно сложно.

Решение о расширении целевого использования кредитов в части приобретения земельного участка, скорее всего, связано с запуском анонсированного рынка земли. По моему мнению, это логичный и необходимый шаг, который позволит отечественным малым предпринимателям участвовать в будущей приватизации.

Зато пункт о повышении предельного порога годового дохода до эквивалента 10 млн евро меня удивляет.

Напомню, что Закон Украины от 16 ноября 2018 "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" четко определяет критерии, по которым предприятие может считаться "микропредприятием" и "малым" предприятием. В первом случае его чистый доход не должен превышать 700 тыс евро, во втором - 8 млн. евро.

Следовательно, предприятия с доходом более 8 млн. евро не могут принадлежать к этим категориям, что автоматически уменьшает их шансы на получение льготных кредитов.

Такое впечатление, что правительство считает, будто спрос на льготные кредиты со стороны малого и микро-бизнеса вполне удовлетворен. И теперь оно решило расширить действие программы на средние предприятия.

Хочу обратить ваше внимание на еще одну интересную деталь новаций Кабмина. Она касается регулятивной части обновленной программы. Отныне решения по указанным критериям будут принимать банки-кредиторы.

То есть, все задекларированные смягчения самом деле оказались обычными рекомендациями банкам. Именно последние будут решать - давать тому или иному предпринимателю льготный кредит или нет. А как действуют наши банки в таких случаях, мы хорошо знаем.

Напоследок скажу: хватит нам играть в декларативность и популизм, следует наконец обратить внимание на тех, кто пострадал за время карантина более всего - малых предпринимателей. Давайте не забывать, что их доля в производстве ВВП составляет 15%!