Большая приватизация глазами иностранного инвестора

Фундаментальным шагом стало принятие закона, который отменил запрет на приватизацию более чем тысячи государственных предприятий и открыл путь к старту полномасштабной приватизации.

На счету у Фонда государственного имущества уже немалое количество успешно реализованных проектов малой приватизации, включая продажу в июле 2020 года отеля "Днипро" за более чем 1 миллиард гривен. Но большая приватизация тоже не стоит на месте.

На данный момент 25 государственных компаний в секторах энергетики, химической индустрии и сельского хозяйства предлагаются на продажу в рамках большой приватизации в 2020-2021 году.

Среди них такой гигант как "Центрэнерго" (генерирующий 7,69 гигаватт, или 15% от общепотребляемой мощности электричества), который уже юридически и фактически вернулся под контроль государства и планируется на приватизацию во втором квартале 2021 года. В списке на большую приватизацию находятся и производитель удобрений "Одесский припортовой завод", машиностроительный завод "Азовмаш" и завод-изготовитель и поставщик турбо- и гидрогенераторов "Электроазовмаш".

Кроме того, с июля 2020 вступил в силу закон о демонополизации производства спирта, который положил конец монополии государственной компании "Укрспирт", что создало благоприятные условия для приватизации ее активов.

В частности, был снят запрет на получение лицензий на производство и экспорт спирта частным лицам, на год ограничено строительство новых производственных мощностей, а также до 2024 ограничен импорт спирта.

Отметим, что действующие правила приватизации открывают новые возможности для иностранных инвесторов.

В частности, договор купли-продажи объекта большой приватизации может регулироваться английским правом, а споры между сторонами такого договора могут быть переданы на рассмотрение Международного коммерческого арбитражного суда.

Возможность применения международных практик M&A трансакций к украинским сделкам обеспечивает уверенность для иностранных инвесторов, а также позволяет включать в договор специальные гарантии и заверения сторон, ответственность за их нарушение ("warranties and indemnities").

В то же время, чтобы воспользоваться указанными возможностями, участник должен своевременно подать соответствующее предложение в Фонд государственного имущества Украины.

Также закон предусматривает специальный механизм защиты активов объекта большой приватизации, согласно которому после принятия решения о приватизации, полномочия управления целевой компанией ограничиваются.

Все сделки, связанные с передачей и/или залогом активов, кредитной квалификацией могут быть выполнены только с предварительного одобрения органа приватизации. Это обеспечивает стабильное состояние и целостность объекта приватизации.

Можем выделить несколько основных вопросов, которые нужно принять во внимание для успешной покупки объекта большой приватизации:

Объекты большой приватизации подготавливаются к продаже советниками – профессиональными инвестиционными консультантами, которые определяются государством – путем проведения специального конкурса.

Советники проводят аудит, юридический экспертизу, SWOT-анализ, оценку актива и обеспечивают вывод объекта на продажу.

Тем не менее, приватизация должна рассматриваться, как и любая другая сделка M&A, со всеми подготовительными действиями со стороны покупателя, включая полную комплексную юридическую проверку (Due diligence), контрактную работу, надлежащее корпоративное структурирование, урегулирование антимонопольных вопросов и т.д.

Во-первых, потенциальные покупатели должны четко представлять цель и будущую бизнес-стратегию предприятия. В большинстве случаев покупатель должен предоставить долгосрочный бизнес-план, содержащий обязательства по отношению к целевому объекту.

Отметим, что бизнес-план будет неотъемлемой частью договора купли-продажи, а обязательства, предусмотренные таким бизнес-планом, должны быть в последующем выполнены.

Во-вторых, потенциальный покупатель должен подготовить свою корпоративную структуру, а также проверить своих аффилированных лиц, поскольку это имеет огромное значение.

Несмотря на гибкие требования к потенциальным покупателям-нерезидентам, в действующем законодательстве все же существуют некоторые ограничения в отношении потенциальных инвесторов.

Так, в приватизации запрещено участвовать: государствам-агрессорам (в настоящее время - Российская Федерация) или юридическим лицам, принадлежащих государствам-агрессорам (их аффилированным лицам); компании, зарегистрированные в юрисдикции, указанной FATF как не участвующие в борьбе с отмыванием денег; физические и юридические лица, подпадающие под украинские санкции; компании с нераскрытой информацией о бенефициарных собственниках; инвесторы, ранее участвовавшие в приватизации (и их аффилированные лица), с которыми были расторгнуты соглашения о приватизации из-за невыполнения обязательств; инвестиционные консультанты, участвующие в приватизации соответствующих активов.

Еще один важный вопрос – финансирование сделок.

Покупатель может использовать как собственные, так и привлеченные средства, при этом должен раскрыть источник финансирования и документально подтвердить его законное происхождение.

Иностранный инвестор должен представить финансовый отчет, подтвержденный аудиторской проверкой.

В случаях, когда используются привлечённые средства, необходимо раскрыть личность кредитора и предоставить подтверждение существующего обязательства кредитора профинансировать приобретение объекта, в случае победы на аукционе.

Это лишь некоторые из многих вопросов, которые инвесторы должны принять во внимание. Но все эти трудности – ничто по сравнению с потенциальными выгодами, которые можно извлечь, разумно инвестируя в новые ветви развития Украины.

Из-за текущей эпидемической и экономической ситуации темпы большой приватизации с большой вероятностью могут быть замедлены, а сроки перенесены.

Но с другой стороны, у инвесторов есть время для надлежащей подготовки к большой приватизации в Украине.