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Большая приватизация глазами иностранного инвестора

Большая приватизация глазами иностранного инвестора

PROMOTED. В последние годы приватизация стала одним из приоритетных направлений деятельности правительства Украины.
Вторник, 15 сентября 2020, 08:00
Сергей Оберкович
Старший партнер GOLAW, адвокат

Фундаментальным шагом стало принятие закона, который отменил запрет на приватизацию более чем тысячи государственных предприятий и открыл путь к старту полномасштабной приватизации.

На счету у Фонда государственного имущества уже немалое количество успешно реализованных проектов малой приватизации, включая продажу в июле 2020 года отеля "Днипро" за более чем 1 миллиард гривен. Но большая приватизация тоже не стоит на месте.

На данный момент 25 государственных компаний в секторах энергетики, химической индустрии и сельского хозяйства предлагаются на продажу в рамках большой приватизации в 2020-2021 году.

Среди них такой гигант как "Центрэнерго" (генерирующий 7,69 гигаватт, или 15% от общепотребляемой мощности электричества), который уже юридически и фактически вернулся под контроль государства и планируется на приватизацию во втором квартале 2021 года.  В списке на большую приватизацию находятся и производитель удобрений "Одесский припортовой завод", машиностроительный завод "Азовмаш" и завод-изготовитель и поставщик турбо- и гидрогенераторов "Электроазовмаш".

Кроме того, с июля 2020 вступил в силу закон о демонополизации производства спирта, который положил конец монополии государственной компании "Укрспирт", что создало благоприятные условия для приватизации ее активов.

В частности, был снят запрет на получение лицензий на производство и экспорт спирта частным лицам, на год ограничено строительство новых производственных мощностей, а также до 2024 ограничен импорт спирта.

Отметим, что действующие правила приватизации открывают новые возможности для иностранных инвесторов.

В частности, договор купли-продажи объекта большой приватизации может регулироваться английским правом, а споры между сторонами такого договора могут быть переданы на рассмотрение Международного коммерческого арбитражного суда.

Возможность применения международных практик M&A трансакций к украинским сделкам обеспечивает уверенность для иностранных инвесторов, а также позволяет включать в договор специальные гарантии и заверения сторон, ответственность за их нарушение ("warranties and indemnities").

В то же время, чтобы воспользоваться указанными возможностями, участник должен своевременно подать соответствующее предложение в Фонд государственного имущества Украины.

Также закон предусматривает специальный механизм защиты активов объекта большой приватизации, согласно которому после принятия решения о приватизации, полномочия управления целевой компанией ограничиваются.

Все сделки, связанные с передачей и/или залогом активов, кредитной квалификацией могут быть выполнены только с предварительного одобрения органа приватизации. Это обеспечивает стабильное состояние и целостность объекта приватизации.

Можем выделить несколько основных вопросов, которые нужно принять во внимание для успешной покупки объекта большой приватизации:

Объекты большой приватизации подготавливаются к продаже советниками – профессиональными инвестиционными консультантами, которые определяются государством – путем проведения специального конкурса.

Советники проводят аудит, юридический экспертизу, SWOT-анализ, оценку актива и обеспечивают вывод объекта на продажу.

Тем не менее, приватизация должна рассматриваться, как и любая другая сделка M&A, со всеми подготовительными действиями со стороны покупателя, включая полную комплексную юридическую проверку (Due diligence), контрактную работу, надлежащее корпоративное структурирование, урегулирование антимонопольных вопросов и т.д.

Во-первых, потенциальные покупатели должны четко представлять цель и будущую бизнес-стратегию предприятия. В большинстве случаев покупатель должен предоставить долгосрочный бизнес-план, содержащий обязательства по отношению к целевому объекту.

Отметим, что бизнес-план будет неотъемлемой частью договора купли-продажи, а обязательства, предусмотренные таким бизнес-планом, должны быть в последующем выполнены.

Во-вторых, потенциальный покупатель должен подготовить свою корпоративную структуру, а также проверить своих аффилированных лиц, поскольку это имеет огромное значение.

Несмотря на гибкие требования к потенциальным покупателям-нерезидентам, в действующем законодательстве все же существуют некоторые ограничения в отношении потенциальных инвесторов.

Так, в приватизации запрещено участвовать: государствам-агрессорам (в настоящее время - Российская Федерация) или юридическим лицам, принадлежащих государствам-агрессорам (их аффилированным лицам); компании, зарегистрированные в юрисдикции, указанной FATF как не участвующие в борьбе с отмыванием денег; физические и юридические лица, подпадающие под украинские санкции; компании с нераскрытой информацией о бенефициарных собственниках; инвесторы, ранее участвовавшие в приватизации (и их аффилированные лица), с которыми были расторгнуты соглашения о приватизации из-за невыполнения обязательств; инвестиционные консультанты, участвующие в приватизации соответствующих активов.

Еще один важный вопрос – финансирование сделок.

Покупатель может использовать как собственные, так и привлеченные средства, при этом должен раскрыть источник финансирования и документально подтвердить его законное происхождение.

Иностранный инвестор должен представить финансовый отчет, подтвержденный аудиторской проверкой.

В случаях, когда используются привлечённые средства, необходимо раскрыть личность кредитора и предоставить подтверждение существующего обязательства кредитора профинансировать приобретение объекта, в случае победы на аукционе.

Это лишь некоторые из многих вопросов, которые инвесторы должны принять во внимание. Но все эти трудности – ничто по сравнению с потенциальными выгодами, которые можно извлечь, разумно инвестируя в новые ветви развития Украины.

Из-за текущей эпидемической и экономической ситуации темпы большой приватизации с большой вероятностью могут быть замедлены, а сроки перенесены.

Но с другой стороны, у инвесторов есть время для надлежащей подготовки к большой приватизации в Украине.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

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