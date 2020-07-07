Экономика карантина. Как пандемия повлияла на политиков, предпринимателей и население

Через три місяці після запровадження жорсткого карантину та через місяць після його заміни на адаптивний можна зробити кілька висновків.

Охорона здоров'я

Жорсткий карантин можуть повернути в окремих регіонах. На індивідуальному рівні потрібно намагатися стримувати поширення вірусу.

Жорсткий карантин призупинив поширення недуги, дозволивши відкласти першу хвилю захворюваності.

Зростання кількості нових випадків, зважаючи на інкубаційний період, цілком очікувано відбулося після пом'якшення карантинних обмежень.

Щоденний приріст виявлених випадків коронавірусу в Україні Джерело: система моніторингу поширення епідемії коронавірусу

За задумом, жорсткий карантин повинен був дати владі простір для прискореної підготовки країни до епідемії: розгортання потужної системи тестування, відстеження та ізоляції, підготовки лікарень до можливого пікового навантаження, захисту медиків, навчання громадян захисту від вірусу.

З виконанням цих завдань на належному рівні влада не впоралася. Україна досі не готова до зустрічі з навіть незначною хвилею захворюваності, а шанси на те, що карантинні обмеження доведеться використовувати знову, високі.

На позитивному боці – адаптивний карантин дозволить застосування таких заходів не на загальнодержавному, а на місцевому рівні.

Наші рекомендації

Українцям потрібно бути готовими до нових жорстких заходів, особливо в районах, де вірус поширюється швидко. Щоб знизити ймовірність введення жорсткого карантину у своєму місті чи районі, потрібно дотримуватися фізичної дистанції та дисципліновано виконувати правила гігієни.

Це має потужний ефект на темпи поширення COVID-19. У стратегії деяких країн цей фактор відіграє ключову роль, і в Україні є добрі передумови для цього.

Джерело: facebook.com/vitaliy.rudenky на основі даних МОЗ

Компанії, заклади, установи, місцева влада повинні зрозуміти: чим гірше поставлена в них робота із запобігання вірусу, тим більша ймовірність поновлення жорсткого карантину в їх регіоні. Це не потрібно нікому.

Нехтувати санітарними нормами, навіть якщо перші особи країни фотографуються без масок в ресторані, означає наражати людей на ризик захворіти, а себе – на ризик знову повернутися в "чорний" квітень. Центральна влада у цей час мусить швидко виконувати "домашнє завдання".

Зокрема, в кінці червня захист медиків став критичною проблемою. 17% хворих на COVID-19 в Україні – медичні працівники, при цьому загалом людей з медичною професією серед населення – лише 1%.

Немає даних щодо створення мобільного резерву обладнання та фахівців, яких можна буде перекинути в регіони-епіцентри пікового спалаху. Інформацію про відстеження та ізоляцію випадків не публікують регулярно не лише у відкритих джерелах, а й навіть в щоденних офіційних довідках для уряду.

Імовірно, уряд не відстежує та не оцінює ефективність роботи за цими напрямками. Принаймні, цей індикатор не є пріоритетним. Навіть в регіонах, де інші державні та приватні лабораторії включені до мережі діагностики, утворюються черги необроблених тестів, які налічують тисячі зразків.

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Економіка

Тотальні обмеження руйнівні для економіки країни, державного бюджету та добробуту людей, їх слід уникати через адаптивний карантин та підтримувати найменш захищених і найбільш постраждалих.Теорія про те, що карантин рятує життя, але вбиває економіку, підтвердилася в Україні.

Період, коли діяли найбільш жорсткі обмеження, квітень 2020 року, став чорним днем для багатьох галузей та бізнесів. У якихось сегментах квітнева статистика жахлива: галузі працювали на 10-15% звичайної потужності. Десь падіння не настільки відчутне, але загальні втрати за місяць жорсткого карантину значні.

Люди під час карантину в основному сиділи вдома – Google відрапортував про скорочення звичайних пересувань до половини докризового рівня.

Джерело: Google Global Mobility Report

Втрачені третина роздрібного товарообороту і десята частина промислового виробництва. В інвестиційних товарах і переробній промисловості ситуація набагато гірша, ніж у споживчих товарах короткого використання та енергії.

Зупинилася робота пасажирського автомобільного транспорту, завмерли авіація і залізничні пасажирські перевезення. Вантажообіг постраждав менше, але теж суттєво, втративши 20-30% докризових обсягів.

Працівників постраждалих галузей або звільнили, або відправили в неоплачувані відпустки. Фонд оплати праці в авіації та готельно-ресторанному бізнесі скоротився наполовину до рівня квітня 2019 року, у більшості інших галузей скорочення становило 5-15%.

Офіційні показники безробіття не повною мірою відображають ці тенденції. Імовірно, ринок праці більш інерційний, ніж інші ринки, і звільнення та звернення за допомогою з безробіття відбуваються не миттєво, як це сталося в США.

Однак ситуація в секторах з неформальною зайнятістю може суттєво відрізнятися. Таких працівників легше звільнити чи не виплатити їм зарплату, а також замінити на інших, коли ситуація покращиться.

Додали проблем зупинка громадського транспорту, яким користувалися в основному незаможні українці, і закриття шкіл та садків, яке відрізало від ринку праці жінок з дітьми. "Карантин для бідних" вдарив по найменш захищених.

Державний бюджет у кризові місяці тримався на великих одноразових надходженнях (НБУ, дивіденди), регулярні доходи бюджету сильно впали.

Митниця, яка у січні-березні отримувала 80-90% надходжень 2019 року, у квітні і травні отримала 77% та 68% надходжень 2019 року відповідно. Для податкової ці місяці були трохи кращими: отримані податки за винятком відшкодування ПДВ становили у квітні і травні 96% та 92% рівня 2019 року відповідно.

Адаптивний карантин пом'якшив ці наслідки. У травні багато секторів показали зростання обсягів випуску в натуральному виразі, особливо споживчий сектор, відновилися пересування, збільшилося відвідування торгових точок.

Меншою мірою відчули покращення або не відчули зовсім виробники інвестиційних товарів та компанії, що є проміжними в ланцюжках доданої вартості. І люди, і держава, і бізнеси переважно не бажають повторення жорстких обмежень, але громадське здоров'я дуже важливе.

Вірус поширюється регіонами нерівномірно, кластери захворювань вимагають карантинних заходів. Однак для цього не обов'язково закривати всю країну – адаптивний карантин вбачається найбільш адекватною політикою.

Наші рекомендації

Державна та місцева влада – єдиний гравець, що може зарадити ситуації на центральному рівні. Проте ресурси держави, у тому числі карантин, обмежені, і збільшення дефіциту та, відповідно, державного боргу слід уникати.

Економічні дані свідчать, що різні сегменти людей та економіки постраждали дуже нерівномірно. Отже, у державній підтримці потрібно діяти "скальпелем", а не розпилювати "гроші з вертольота", тим більше, що цих грошей катма.

Приклад невдалої політики – виплата коштів пенсіонерам. Ці люди не втратили дохід через карантин, але отримали додаткові виплати, що коштували бюджету кілька мільярдів гривень. Приклад вдалої політики – допомога з часткового безробіття, яку отримали компанії для своїх робітників на час карантину.

Саме за принципом "скальпеля" – вузького таргетування – потрібно дизайнувати державну допомогу населенню та підприємствам, а також санітарні заходи та заходи компенсації шкоди.

Як приклад – організація навчання дітей у школах та садочках з вересня з дотриманням карантинних норм, щоби батьки могли залишатися на своїх робочих місцях, організація безпечної роботи громадського транспорту та установ на кшталт пошти чи центрів надання послуг, сприяння поширенню дистанційної зайнятості через зміну трудового законодавства.

Для бізнесу, що втратив ринки збуту та не орієнтований на споживчий ринок, важлива допомога в переорієнтації на нові ринки через промоцію експорту, централізований пошук можливостей, міжнародні форуми, розширення торгових договорів, простий доступ до державних закупівель без корупції.

Бізнесу, крім використання інструментів державної підтримки, потрібно згуртуватися за сегментами та артикулювати свої проблеми. Це можна робити через галузеві асоціації. Обов'язкова складова – сформульовані у вигляді нормативно-правового акту пропозиції, обґрунтовані цифрами та розрахунками.

При цьому потрібно мати на увазі, що бюджет може не впоратися з черговими пільгами та виплатами. Тому обов'язкова складова таких пропозицій – розрахунок впливу запропонованих заходів на фінплан країни і вміння тверезо оцінювати збіг потреб та можливостей держави чи місцевої влади.

Пропозиції не повинні створювати антиконкурентні переваги – імпортні квоти чи обов'язкові квоти в державних закупівлях. Крім того, є антикризові можливості, які не потребують державного втручання: онлайн-торгівля, заміщення китайського імпорту товарами з ЄС, реструктуризація банківських позик.

Українцям варто бути готовими до тимчасової втрати доходу – мати заощадження на кілька місяців – та до тимчасової зміни професії, адже галузь може відновлюватися повільно або може не відновитися взагалі.

Громадянам слід користуватися державними інструментами: субсидіями на комунальні послуги, допомогою з безробіття, пошуком роботи через службу зайнятості, пільгами для ФОП, стипендіями, грантами міжнародних організацій.