Почему альтернативные источники энергии в будущем станут более выгодными?

Відновлювана енергетика вважається однією з найперспективніших галузей щодо залучення інвестицій.

Проте для масовості явища на сьогодні ми маємо досить непривабливі "країнні" рейтинги, тому залучаємо капітал під високі відсотки.

Для підняття позицій нам потрібно як мінімум завершити судову та податкову реформу, що забезпечило б можливість захисту бізнес-інтересів у судах та знизило б тиск на бізнес, та прийняти закон про приватно-державне партнерство, який би залучив інвесторів на довготривалі та капіталоємні проєкти.

Завдяки інвестиціям потужність об'єктів відновлюваної енергетики України лише за останній рік збільшилась вдвічі. Станом на сьогодні в галузь вкладено близько 10 млрд доларів. Але для технологічного прориву потрібні сотні мільярдів доларів інвестицій.

Будь-яка прогресивна технологія на початку технологічного укладу завжди дорога і потребує субсидіювання.

Перша нафта і здобутий з неї гас спершу теж був не набагато дешевшим від китового жиру, який до цього використовували в опалювальних лампах.

У сланцеву індустрію США завели біля 4-х трильйонів доларів. Це вже зараз приватні компанії збирають "вершки" цієї технології.

Нові технології вимагають нового формату системи управління.

В Україні панує монополія фінансово-промислових груп, що сформувались в 90-х за рахунок вкрадених коштів чи паразитування на бюджеті і не бачать себе за межами регуляторного середовища.

Їх активи націлені на короткострокову вигоду і сформовані таким чином, що передумовлюють вкладання коштів в партії, телебачення, але ніяк не в нові технології.

Сучасні управлінці забезпечуватимуть субсидіювання для створення точок зростання і розумітимуть, як зробити індустрію конкурентноспроможною.

"Зелена" енергетика - енергетика сталого розвитку. Це не просто сукупність електростанцій, а десятки тисяч робочих місць – при чому працівників високої кваліфікації.

Якщо ж говорити про індустрію в цілому , враховуючи сервіс і виробництво, то відлік робочих місць іде на сотні тисяч, коли ж порахувати податки і внесок в ВВП – весь грошовий баланс цієї галузі, до того ж зважати, що вона не потребує палива і залишає чистим довкілля, то всі міфи щодо "дорожнечі" "зеленої" енергії розвінчуються самі по собі.