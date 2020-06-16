Налоговые риски по Закону 466-IX: к чему готовиться бизнесу?

Большая часть Закона направлена ​​на имплементацию основных направлений плана BEPS, которые Украина обязалась имплементировать еще в декабре 2019 года, ратифицировав конвенцию MLI.

Новые правила в основном касаются среднего и крупного бизнеса, в структуре собственности которых используются иностранные компании, или тех субъектов хозяйствования, которые сотрудничают с нерезидентами.

Международное налогообложение: что изменится?

Уже с 23 мая любая операция с нерезидентом должна соответствовать принципу "разумной экономической причины". В противном случае, резидент обязан увеличить свой доход на сумму расходов по такой операции.

При этом считается, что экономическая причина сделки отсутствует, если главной целью операции является неуплата налога, или резидент не заключил бы такое соглашение с несвязанным нерезидентом на аналогичных условиях.

Похожее правило введено для возможности воспользоваться льготами по налогу на репатриацию по международным конвенциям (критерий "основной цели").

Отныне налогоплательщик должен доказать, что основной целью транзакции не является уклонение от налогообложения, иначе придется платить налог по ставке 15%.

Таким образом, бизнесу стоит подготовиться к потенциальным спорам с налоговой, заранее обосновав деловую цель транзакции с нерезидентом.

Законом 466-IX уточнено понятие бенефициарного собственника дохода и приведены примеры, когда лицо не может считаться бенефициаром: компания без достаточного количества ресурсов и персонала, промежуточная компания, которая перечисляет весь полученный доход в пользу третьих лиц, не несет существенных рисков и не имеет права пользоваться и распоряжаться таким доходом.

Положительные изменения

Закон 466-IX содержит и положительные новеллы, например: введение "прозрачного подхода" касательно определения бенефициарного собственника дохода и процедуры взаимного согласования.

В частности, введена возможность использования конвенции в операциях не с непосредственным, а с бенефициарным получателем дохода ("look through" approach).

Если налогоплательщик выплачивает доход промежуточной компании, которая затем перечисляет его настоящему бенефициару, то последний может подтвердить свой статус бенефициарного собственника дохода.

Ирина Кальницкая

В таком случае резидент сможет использовать льготу по международной конвенции с реальным выгодоприобретателем дохода и уменьшить ставку налога на репатриацию.

Интересным и положительным нововведением является "процедура взаимного согласования". Согласно процедуре, если по Вашему мнению, налоговая неправильно применила правила международной конвенции, Вы можете это обжаловать в компетентный орган (Минфин). После проведения консультаций с налоговыми органами другой страны Ваша жалоба может быть удовлетворена.

Присутствие нерезидентов

Новые правила налогообложения нерезидентов, которые действуют уже с 23 мая, значительно усложняют присутствие последних в Украине без постоянного представительства.

Например, к постоянному представительству приравниваются резиденты, которые используют корпоративную почту нерезидента, заключают от имени нерезидента договора или лица, которые предоставляют услуги в Украине от имени нерезидента на протяжении более 183 дней в году.

Таким лицам придется встать на налоговый учет и платить налог как постоянное представительство по ставке 18%.

Опосредованная продажа недвижимости

Налоговым кодексом нивелируется возможность продажи украинской недвижимости без уплаты налогов в Украине через продажу корпоративных прав иностранных компаний. Отныне нерезидент-покупатель обязан встать на налоговый учет в Украине и удержать с полученной за продажу инвестиционного актива прибыли нерезидента-продавца налог по ставке 15%.

Важно понимать, что инвестиционным активом признаются только корпоративные права иностранных юридических лиц (украинские компании оставили без внимания) при соблюдении условия, что иностранная компания владеет минимум 50% акций украинской компании, уставной капитал которой на 50% больше сформирован за счет недвижимости в течение года, предшествующего транзакции.

Кодекс содержит неоднозначные положения по определению стоимости такой недвижимости, которые скорее всего будут в ближайшее время уточняться.

Правила КИК

Наиболее резонансными являются новые правила налогообложения доходов контролируемых иностранных компаний, которые могут начать действовать с 01 января 2021 года.

Фактически такие правила позволяют Украине обложить доходы иностранных компаний (включая партнерства и трасты), какие контролируются резидентами нашего государства. Правил определения контроля избежать будет довольно трудно.

Например, иностранная компания может признаваться контролируемой украинским резидентом, если последний осуществляет операции с банковскими счетами иностранной компании, ведет переговоры о заключении КИК договоров или имеет доверенность на ведение таких переговоров и подписания соглашений сроком более 1 года.

В то же время правила налогообложения КИК содержат много исключений. Например, КИК не будет платить налоги в Украине, если доходы компании на 50% и больше не являются пассивными или компания платит налог на прибыль по эффективной ставке 13% и более.

Вместе с тем, даже пассивные доходы могут быть признаны активными для целей налогообложения, если это будет подтверждено реальным присутствием компании, наличием у нее персонала и основных средств.

О чем можно подумать сейчас

Учитывая множество нововведений, советуем бизнесу принять ряд мер, которые помогут избежать штрафов и потенциальных споров с налоговой.

В частности, рекомендуем провести аудит всех договоров с нерезидентами на предмет наличия деловой цели.

В результате такого аудита можно либо изменить структуру сделки, либо определить правильную ставку налога на репатриацию.

Касательно сотрудничества с нерезидентами, рекомендуем определить риски возникновения постоянного представительства в Украине, принять меры их минимизации или зарегистрировать постоянное представительство.

Относительно контролируемых иностранных компаний, советуем, во-первых, определить может ли Ваша иностранная компания признаваться КИК, во - вторых, проверить подпадаете ли Вы под льготы по неуплате налога в Украине на прибыль КИК.

По результатам анализа следует решить, что для Вас более целесообразно: либо администрировать КИК, либо воспользоваться льготой и ликвидировать КИК без уплаты налогов в Украине.

Детали Закона 466-IX также можно узнать в вебинаре на сайте юридической фирмы GOLAW.