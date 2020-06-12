Картофель под вопросом: почему МЭРТ игнорирует проблемы производителей?

Нещодавно соціальні мережі обурювалися тонами моркви, редиски, яку у відчаї викидали фермери.

Ця ситуація не є нонсенсом для професійного вітчизняного овочівництва та картоплярства, які перетворилися на непотрібні галузі у власній державі.

Незважаючи на те, що овочі борщового набору і картопля займають серйозну частку в споживчому кошику українця, в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вперто ігнорують потреби виробників.

Звичайно, певні зрушення в аграрному підрозділі МЕРТ є.

Наприклад, вперше за роки незалежності за ініціативи заступника міністра економіки Тараса Висоцького запрацювали онлайн-наради з представниками громадських організацій, які змогли, якщо не вирішити проблеми своїх бізнесменів, то побачили як вправно лобіюють більш "просунуті" колеги.

Але цього мало. Усі бізнес-асоціації хочуть працювати системно, а не ситуативно, бачити і знати фахівця, що курує їхню роботу, допомагає у вирішенні актуальних поточних і перспективних завдань.

Занепад українського овочівництва без держпідтримки

На створенні робочої групи при МЕРТУ наразі голосно наполягають асоціації садівничого напрямку.

Але її потребують і овочівники та картоплярі, які востаннє відчували увагу до своєї галузі 2011 року, коли уряд частково відшкодовував їм вартість будівництва овочесховищ.

Це стало стимулом розвитку професійного промислового овочівництва та картоплярства в Україні.

В державу прийшли інвестори, були побудовані численні консервні заводи, чіпсові та крохмальні підприємства.

За останні 5 років, коли галузь втратила свій основний ринок збуту – країни Євразійського Економічного Союзу (Митний Союз), в Україні збанкрутували понад 20 консервних заводів.

Крохмальна галузь 2019-2020 року відпрацювала з трьома заводами. Один, що знаходиться у власності агрохолдингу Continental Farmers Group, визнали за недоцільне вводити в дію, а лінію на ТОВ "Левона" зупинили.

За 10 років у галузі накопичилося чимало проблем, які потребують негайного вирішення.

Овочівники та картоплярі сподіваються на спільне з профільним відомством і депутатами аграрного парламентського комітету напрацювання механізму держпідтримки на 2021-2024 роки.

Зокрема, для будівництва овоче- і картоплесховищ (відшкодування на рівні 25%), обладнання для доробки (сортувальні лінії, мийки, нарізки, фасовки, ваги тощо) — на рівні 20%, встановлення зрошення – відшкодування 20% вартості обладнання, дотацій на сертифіковане насіння як вітчизняне, так і мультипліковане імпортне.

З квітня 2019 року в Україні діяла подібна програма, але "народити" сертифікати "заднім числом" і скористатися держдотацією ніхто з аграріїв не зміг, дотацію було ліквідовано, як неактуальну.

Численні запити щодо створення подібної групи для картоплярів і представників овочевого сектору – Української асоціації виробників картоплі (УАВК), Української плодоовочевої асоціації (УПОА), Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) та громадської спілки Асоціації виробників Херсонського кавуна і навіть звернення від двох народних депутатів ВРУ Ігоря Колихаєва та Олега Тарасова, у МЕРТУ відкладають на потім.

Хоча уже в червні 2020 року парламент має розглянути і затвердити напрацьовані держпрограми підтримки агросектору на 2021-2024 роки.

Другою причиною "картопляного краху" вважають сформовані на хвилі ажіотажу зависокі ціни на продукцію, які привабили в Україну картоплю звідусіль.

Дефіцит овочів власного виробництва в Україні в 2019 році досяг 40%, що в грошовому вимірі становило $253 млн.

Для порівняння, імпорт молочної продукції в Україну в 2019 році становив 60%, але сума експорту була нижчою — $56 млн. Бракувало нам і 17,4% плодово-ягідної продукції.

Проте садівники і тваринники завдяки потужному парламентському лобі змогли отримати дотації в 2020 році, а овочівникам із картоплярами сподіватися на "державне прозріння" поки що немає підстав.

Тим часом ситуація у картоплярстві патова – все більше промислових підприємств заявляють про готовність або закритись, або перепрофілювати господарства під інші виробництво інших культур.

Чимало фахових господарств, розуміючи, що після сезону високих цін буде "цінове дно", скоротили виробничі площі, або перепрофілювалися на вирощування чіпсових сортів картоплі.

Вони знають, що співпрацювати з переробними підприємствами за попередньо укладеними контрактами спокійніше, ніж чекати по 30-40 діб, а в окремі роки по 10 місяців на повернення грошей від супермаркетів.

Зберігати картоплю професійним виробникам майже немає де. Із раніше діючих 650 тис. тонн потужностей, після періоду активного згортання ринку залишилися 350 тис. тонн. І це при тому, що базова потреба України в картоплесховищах — щонайменше 1,5 млн тонн.

Сховища обов`язково потрібно забезпечити обладнанням із сортування та пакування картоплі.

Згідно з новим ДСТУ, столова картопля, що надходить у торгові мережі, має бути очищеною від землі і ретельно відсортованою та мати не більше 5% пошкоджень.

Через те, що у програму з відшкодування вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва ніяк не може потрапити єдиний український виробник ПБП "Вимал", що розробив перший вітчизняний сортувальний стіл, картоплярі і тут залишаються ні з чим.

Ще гірше виглядає ситуація зі зрошенням. Проблема стосується не лише півдня країни, але й центральних і північних областей.

Дощі, які вгамували паніку на агроринку, весною 2020-го абсолютно не вирішують проблему із посухою влітку чи навіть восени – коли чимало виробників не можуть викопати картоплю через надмірну сухість грунту.

Фермер, який стоїть на порозі відкриття ринку землі, самотужки вирішити проблему із будівництвом сховищ, устаткуванням їх необхідним сортувальним обладнанням і зрошенням не може.

Нелегальне російське насіння картоплі

Окремо варто сказати про компенсацію вартості сертифікованого насіння картоплі.

У промисловому картоплярстві Україна використовує здебільшого сорти імпортної селекції.

За наявності компенсацій не лише на вітчизняне насіння, а й на мультипліковане імпортне, насіннєві компанії змогли б суттєво наростити продажі, виробництво велося б із гарантовано якісного перевіреного насіння, завдяки чому зросли б і врожайність, і товарність, і якість продукції, підвищилася б фітосанітарна ситуація на полях.

Одночасно збільшилися б надходження до держбюджету, бо продаж сертифікованого насіння та його переміщення контролюється державою.

Це чудовий ненасильницький механізм детінізації сільського господарства, розумного контролю за ринком.

Якщо додати сюди ще й експорт українськими насінницькими господарствами мультиплікованого на ділянках вільних від карантинних організмів європейського насіння до Білорусі, це був би суттєвий внесок у наш спорожнілий держбюджет.

До 2017 року у Білорусі вирощували 70% картоплі саме з імпортного розмноженого в Україні посадкового матеріалу, а з 2019 року закрила свій ринок для насіння з ЄС

У державі також старанно замовчують питання завезення до України несертифікованої насіннєвої картоплі через територію ДНР, ЛНР і прифронтові зони.

За минулий сезон цифра імпорту була шокуюча – понад 300 тис. тонн.

Зазвичай несертифіковане насіння потрапляє в Україну під виглядом звичайної столової картоплі без належних фітосанітарних документів і перевірок.

Проблема не тільки у демпінгу (за російську насіннєву картоплю в Україні цьогоріч просили 6-7 грн/кг, а за українську — 12-18 грн/кг), а передусім у різниці технологій вирощування та якості посадкового матеріалу.

Країни ЄАЕС взяли курс на розвиток власної селекції і задля її популяризації обмежили доступ на ринок більш продуктивних європейських сортів.

За відсутності вибору фермери Митного Союзу вирощуватимуть недосконалі експерименти своїх селекціонерів і саме цей неперевірений посадковий матеріал невдовзі з’явиться на картопляних полях дрібних виробників України.

Ці посадки становитимуть серйозну фітосанітарну загрозу для вітчизняних професійних картоплярських господарств, яким доведеться остаточно поховати надію на експорт продукції бодай кудись.

Безконтрольне ввезення російської картоплі під час війни на територію України логічно викликає подив світової спільноти – низка європейських ЗМІ з сарказмом констатують цей "феномен".

Робочій групі при МЕРТУ із розвитку овочівництва та картоплярства є чим зайнятися.

Вона має не тільки допомогти овочівникам, картоплярам, а й подбати про захист національних інтересів, гідність українців і продовольчу безпеку країни.