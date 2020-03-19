Государство пытается создать "подушку безопасности" для бизнеса, но она должна быть значительно надежнее

Распространение коронавируса является форс-мажорным фактором, который неизбежно скажется на показателях ВВП, нанесет удар как мелким предпринимателям, так и крупным компаниям. Именно поэтому государство должно смягчить этот удар, чтобы отечественный бизнес не оказался на грани банкротства, а работники - за чертой бедности.

17 марта Верховная Рада приняла законопроект №3220, которым внесла изменения в Налоговый кодекс Украины и ряд других законодательных документов в части уплаты налогов. О чем идет речь?

"Подушка безопасности" от парламента

Освобождаются от уплаты ЕСВ все физические лица-предприниматели (ФОПы) и те, кто занимается независимой профессиональной деятельностью. На 3 месяца будет отсрочено обязательное введение регистраторов расчетных операций (РРО) для всех категорий "упрощенцев".





Не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Речь идет о временной отмене штрафов и пени за несвоевременную или неполную уплату единого социального взноса (ЕСВ), несвоевременное представление отчетности по ЕСВ. В то же время закон предусматривает, что эта норма не будет касаться нарушений по уплате налога на добавленную стоимость (НДС), акцизов и ренты.





Плата за землю в период с 1 марта года по 30 апреля 2020 не будет начисляться и уплачиваться. На это время налог на коммерческую недвижимость и землю будет отменен.





Объекты нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка с 1 марта по 30 апреля 2020 года.





Закон устанавливает мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 30 апреля 2020 года.





Граждан не будут штрафовать и начислять пеню за просрочку выплат по потребительским кредитам в период с 1 марта по 30 апреля. Также государство должно установить механизм помощи гражданам, которые через коронавируса находятся на самоизоляции.

Антикризисные меры должны быть более действенными

Безусловно, решение парламента можно приветствовать, потому что оно создает минимальную защиту для бизнеса и граждан. Но достаточно ли этих нововведений?

Еще до принятия законопроекта №3220 мы с коллегами-экспертами Ради інституційних реформ настаивали на более эффективном и действенном подходе к решению проблемы защиты бизнеса и граждан во время карантина.

В частности, мы предлагали не только временно отказаться штрафовать малый бизнес за неуплату НДС или ЕСВ, а вообще освободить его от уплаты этих и других налогов и сборов на период карантина.

А тем секторам экономики, которые уже сейчас и в ближайшем будущем испытывают наибольшие убытки от пандемии (туризм, транспортная отрасль, ресторанный бизнес и т.д.) предоставить отсрочку от уплаты налогов.

Считаем, что было бы целесообразным предоставить беспроцентные кредиты торговым предприятиям, чтобы они могли создать запасы товаров первой необходимости. А сами товары первой необходимости (особенно медицинского назначения) следовало бы освободить от уплаты любых "импортных сборов".

К сожалению, в принятом парламентом документе меры о помощи гражданам, потерявшим работу и доход из-за карантина или временно утративших трудоспособность вследствие инфицирования или нахождения на самоизоляции, выглядит недостаточными.

Государство должно взять на себя часть расходов на оплату вынужденных отпусков этой категории штатных работников. Особенно это касается лиц, которые находятся дома по уходу за детьми на период карантина. Надо предоставить этим людям и возможность отсрочки коммунальных платежей.

"В масштабах Украины карантин - это серьезная социальная и экономическая проблема! - уверен глава Ради інституційних реформ Александр Кучеренко, - На некоторое время люди останутся без работы, вынуждены будут жить за счет собственных накоплений, кто-то из-за отсутствия накоплений будет нуждаться в материальной помощи. Мы понимаем, что все предложенные нами меры станут дополнительной нагрузкой на государственный бюджет. Но сложные времена требуют решительных действий. Если мы не хотим волны банкротств, неплатежей и социальной напряженности завтра, должны действовать уже сегодня".

Как другие государства защищают бизнес и граждан?

Мы не можем точно знать, какие глобальные последствия будет иметь пандемия. Прогнозы, к сожалению, не очень хорошие. Во Франции ожидают, что ВВП в 2020 году сократится как минимум на 1%, поэтому государство выделило бизнесу 300 млрд евро помощи.

В Швеции правительство планирует потратить на поддержку экономики страны около 31 млрд $. Эти средства пойдут на оплату вынужденных отпусков работающим гражданам и другие расходы населения вследствие временных простоев их предприятий.

Более того, государство позволит компаниям в течение 1 года (!) не платить НДС и другие налоги. Кстати, это перекликается с нашими предложениями.

Правительство Великобритании подготовило программу финансовых стимулов для бизнеса. Она включает в себя уменьшение налогов и дешевые кредиты. Налоговые льготы для предпринимателей вводит Италия.

Также государство выделяет 25 млрд евро на борьбу с коронавируса. Часть средств направят на поддержку людей, которые временно потеряли работу. Германия, Франция действуют по схожему сценарию.

В США правительство представило законопроект, предусматривающий выделение 850 млрд $ на спасение национальной экономики. Речь идет о налоговых льготах и ​​дешевых кредитах для бизнеса, оплату государством вынужденных отпусков и больничных работникам компаний и др.

Мы не США, Франция и другие страны Европы и Азии с их запасом экономической прочности. В Украине и до пандемии был кризис налоговых поступлений и дефицит бюджета, половина экономики работала в тени.

Поэтому наши антикризисные меры должны быть очень действенными! Если мы хотим спасти нашу экономику и защитить украинцев.