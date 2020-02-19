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Налоговая реформа: сначала структурные преобразования, затем - снижение налогов и амнистия капитала

Налоговая реформа: сначала структурные преобразования, затем - снижение налогов и амнистия капитала

PROMOTED. Слово "реформа" сегодня действует на украинцев как плащ тореадора на быка. И это можно понять.
Среда, 19 февраля 2020, 16:30
Андрей Гмырин
доцент Университета государственной фискальной службы Украины

Каждое новое правительство и парламент называют себя реформаторскими и что-то кардинально меняют.

Реформы продолжаются - появляются и исчезают министерства и ведомства, принимаются новые законы, вводятся новые налоги.

Но улучшились ли экономические показатели в стране?

Я уже несколько лет исследую тему функционирования в Украине системы, которая должна обеспечивать наполнение госбюджета, способствовать развитию предпринимательства и созданию привлекательного инвестиционного климата, противодействовать коррупции и финансовым преступлениям.

Такая система существует. Целых четыре государственных органа с большой армией чиновников, получающих зарплату из госбюджета, работают на эти цели: Государственная налоговая служба, Государственная фискальная служба (в составе которой действует налоговая милиция), Государственная таможенная служба и Государственная аудиторская служба Украины.

Но какие результаты работы этой системы?

Госбюджет при высокой налоговой нагрузке на бизнес не выполняется и остается дефицитным. Только в январе 2020 года недополучения бюджета по основным налогам и сборам составили 13,8 млрд грн.

Западные инвесторы, несмотря на многочисленные приглашения руководства государства, боятся приходить в Украину. И это не удивительно, ведь по результатам исследования PayingTaxes 2020, в котором сравнивали налоговые системы 190 стран мира, Украина заняла уже 65 место, потеряв за два года 22 пункта в рейтинге.

Коррупционные схемы и финансовые преступления продолжают иметь место, несмотря на огромное давление со стороны правоохранительных органов на бизнес. Официальные цифры потерь бюджета от схем ГНС не публикует эти данные почему-то - огромная тайна. Неофициальные сведения говорят о том, что потери от манипуляций с НДС составляют около 2 млрд. грн ежемесячно. Эта информация коррелируется с недавним исследованием Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE-Ukraine, согласно которому потери составляют от 19 до 27 млрд грн в год.

Около 50% экономики работает в тени.

Что с этим делать?

Мы можем говорить о том, что нужно снизить НДС, ввести налог на выведенный капитал, создать Бюро финансовых расследований и тд. Да, все это нужно делать.

Но первопричиной болезней нашей экономики, которую нужно устранить в начале, является разбалансированность в работе финансовых органов. Часто они дублируют функции друг друга, действуют не скоординировано.

Как результат - тормозят развитие бизнеса и экономики Украины.

В результате исследований и обсуждений темы с предпринимателями, экспертами и депутатами мы пришли к выводу, что проблема налоговой системы в отсутствии единой и четкой структуры с прозрачным и понятным распределением зон ответственности и полномочий, а также общей информационной базы и инструментов мониторинга и аналитики.

Я уверен, что все эти проблемы можно решить, создав единый центральный орган государственной власти, который будет реализовать налоговую и таможенную политику, осуществлять контроль за соблюдением налогового и таможенного законодательства в сфере публичных финансов, расследовать преступления в указанных сферах.

В моей комплексной программе реформирования налоговой системы Украины "От нестабильности к гармонии" мы называем такой орган (пока условно) Государственной службой доходов.

Фактически это не создание какой-то новой структуры, а переформатирование и упорядочение функций уже существующих - Налоговой и Таможенной служб, Службы финансового мониторинга, Службы финансового аудита и Службы финансовых расследований.

Это сформирует гармоничную налоговую среду, усовершенствует финансовый контроль и увеличит доходную часть бюджета как основу экономической безопасности Украины и развития общества, бизнеса и государства.

Шаги комплексной налоговой реформы, которую мы разработали в рамках программы "От нестабильности к гармонии", должны быть следующими:

- создание Государственной службы доходов с общей информационной системой и digital-инструментарием для мониторинга и аналитики;

- постепенное снижение НДС;

- введение налога на выведенный капитал;

- проведение налоговой амнистии для всех субъектов предпринимательской деятельности.

В комплексе все эти шаги обеспечат уровень ежегодного экономического роста 5-7%, как это предусмотрено Стратегией развития финансового сектора Украины до 2025 года и другими стратегическими государственными планами.

Эта неделя началась с обсуждения наших предложений на заседании рабочей группы подкомитета Верховной Рады по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов.

Вместе с экспертами, депутатами и представителями общественного сектора мы договорились поработать над подготовкой законопроекта о Государственной службе доходов Украины.

Наша команда состоит из ученых, экспертов с практическим опытом в сферах экономики, финансов и налогообложения, специалистов по проектному менеджменту, поэтому мы уверены, что сможем представить комплексный план по трансформации модели управления налоговой системы.

Еще один важный момент: чтобы эта реформа не пугала украинцев нужна мощная информационная кампания по ее разъяснению, которую мы уже начали.

Ведь причина большинства неудачных трансформаций - это неосведомленность их участников и общества и, как следствие, неготовность участвовать в изменениях или принимать их.

Итак, последовательность, эффективность и информирование - и успешность перехода украинской экономики от нестабильности к гармонии гарантировано!

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

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