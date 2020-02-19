Налоговая реформа: сначала структурные преобразования, затем - снижение налогов и амнистия капитала

Каждое новое правительство и парламент называют себя реформаторскими и что-то кардинально меняют.

Реформы продолжаются - появляются и исчезают министерства и ведомства, принимаются новые законы, вводятся новые налоги.

Но улучшились ли экономические показатели в стране?

Я уже несколько лет исследую тему функционирования в Украине системы, которая должна обеспечивать наполнение госбюджета, способствовать развитию предпринимательства и созданию привлекательного инвестиционного климата, противодействовать коррупции и финансовым преступлениям.

Такая система существует. Целых четыре государственных органа с большой армией чиновников, получающих зарплату из госбюджета, работают на эти цели: Государственная налоговая служба, Государственная фискальная служба (в составе которой действует налоговая милиция), Государственная таможенная служба и Государственная аудиторская служба Украины.

Но какие результаты работы этой системы?

Госбюджет при высокой налоговой нагрузке на бизнес не выполняется и остается дефицитным. Только в январе 2020 года недополучения бюджета по основным налогам и сборам составили 13,8 млрд грн.

Западные инвесторы, несмотря на многочисленные приглашения руководства государства, боятся приходить в Украину. И это не удивительно, ведь по результатам исследования PayingTaxes 2020, в котором сравнивали налоговые системы 190 стран мира, Украина заняла уже 65 место, потеряв за два года 22 пункта в рейтинге.

Коррупционные схемы и финансовые преступления продолжают иметь место, несмотря на огромное давление со стороны правоохранительных органов на бизнес. Официальные цифры потерь бюджета от схем ГНС не публикует эти данные почему-то - огромная тайна. Неофициальные сведения говорят о том, что потери от манипуляций с НДС составляют около 2 млрд. грн ежемесячно. Эта информация коррелируется с недавним исследованием Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE-Ukraine, согласно которому потери составляют от 19 до 27 млрд грн в год.

Около 50% экономики работает в тени.

Что с этим делать?

Мы можем говорить о том, что нужно снизить НДС, ввести налог на выведенный капитал, создать Бюро финансовых расследований и тд. Да, все это нужно делать.

Но первопричиной болезней нашей экономики, которую нужно устранить в начале, является разбалансированность в работе финансовых органов. Часто они дублируют функции друг друга, действуют не скоординировано.

Как результат - тормозят развитие бизнеса и экономики Украины.

В результате исследований и обсуждений темы с предпринимателями, экспертами и депутатами мы пришли к выводу, что проблема налоговой системы в отсутствии единой и четкой структуры с прозрачным и понятным распределением зон ответственности и полномочий, а также общей информационной базы и инструментов мониторинга и аналитики.

Я уверен, что все эти проблемы можно решить, создав единый центральный орган государственной власти, который будет реализовать налоговую и таможенную политику, осуществлять контроль за соблюдением налогового и таможенного законодательства в сфере публичных финансов, расследовать преступления в указанных сферах.

В моей комплексной программе реформирования налоговой системы Украины "От нестабильности к гармонии" мы называем такой орган (пока условно) Государственной службой доходов.

Фактически это не создание какой-то новой структуры, а переформатирование и упорядочение функций уже существующих - Налоговой и Таможенной служб, Службы финансового мониторинга, Службы финансового аудита и Службы финансовых расследований.

Это сформирует гармоничную налоговую среду, усовершенствует финансовый контроль и увеличит доходную часть бюджета как основу экономической безопасности Украины и развития общества, бизнеса и государства.

Шаги комплексной налоговой реформы, которую мы разработали в рамках программы "От нестабильности к гармонии", должны быть следующими:

- создание Государственной службы доходов с общей информационной системой и digital-инструментарием для мониторинга и аналитики;

- постепенное снижение НДС;

- введение налога на выведенный капитал;

- проведение налоговой амнистии для всех субъектов предпринимательской деятельности.

В комплексе все эти шаги обеспечат уровень ежегодного экономического роста 5-7%, как это предусмотрено Стратегией развития финансового сектора Украины до 2025 года и другими стратегическими государственными планами.

Эта неделя началась с обсуждения наших предложений на заседании рабочей группы подкомитета Верховной Рады по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов.

Вместе с экспертами, депутатами и представителями общественного сектора мы договорились поработать над подготовкой законопроекта о Государственной службе доходов Украины.

Наша команда состоит из ученых, экспертов с практическим опытом в сферах экономики, финансов и налогообложения, специалистов по проектному менеджменту, поэтому мы уверены, что сможем представить комплексный план по трансформации модели управления налоговой системы.

Еще один важный момент: чтобы эта реформа не пугала украинцев нужна мощная информационная кампания по ее разъяснению, которую мы уже начали.

Ведь причина большинства неудачных трансформаций - это неосведомленность их участников и общества и, как следствие, неготовность участвовать в изменениях или принимать их.

Итак, последовательность, эффективность и информирование - и успешность перехода украинской экономики от нестабильности к гармонии гарантировано!