Как правообладатели борются с онлайн-пиратами

Через діяльність піратів Україна довгі роки не може вийти з рейтингів багатьох міжнародних організацій та держав як одна з найбільших піратських країн світу.

Згідно із звітом 301, підготовленим Торговим представництвом США (USTR), у 2019 році Україна залишається в пріоритетному списку нагляду.

Одна з головних проблем — відсутність ефективних засобів боротьби з масштабними порушеннями авторських прав в Україні.

Автори звіту відзначили прогрес України в вирішенні проблем у сфері авторського права. Серед позитивних кроків — ухвалення у 2017-2018 роках законів про державну підтримку кіно, про управління майновими правами правовласників у сфері авторського права, про основні засади забезпечення кібербезпеки.

Ці закони хоч і мають недоліки, але дають правовласникам хороші можливості для боротьби з піратами та дозволяють оперативно видаляти незаконний контент. Проте, попри хороші закони, у світі цифрових технологій пірати все одно часто залишаються неушкодженими і продовжують вести свій прибутковий бізнес.

Головною проблемою є те, що на послуги піратів завжди є попит і він тільки збільшується. Цей попит існує не тільки в Україні, а й в розвинених країнах. Так, відповідно до дослідження компанії Muso за 2018 рік, найбільше відвідувань піратських сайтів у світі зафіксували у США — 17,3 млрд.

Отже, крім сильного законодавства, Україні та іншим державам необхідно тісно співпрацювати з правовласниками та їх об'єднаннями, зацікавленими в мінімізації таких порушень та притягнені винних до відповідальності.

В Україні є кілька організацій, метою яких є пошук, фіксація та припинення порушень авторських і суміжних прав, підвищення обізнаності та культури споживачів щодо користування об'єктами авторського права і суміжних прав.

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Серед найактивніших — ініціатива "Чисте небо" та Українська антипіратська асоціація. За інформацією останньої, у співпраці з кіберполіцією лише за 2018 рік вона домоглася закриття 51 піратського сайту, направила сотні претензій і провела велику кількість переговорів щодо припинення правопорушень.

Ініціатива "Чисте небо" створила список провайдерів телевізійних послуг, до яких є претензії від правовласників щодо законності їх контенту.

Активна діяльність правовласників є запорукою досягнення успіхів у боротьбі з порушеннями авторських та суміжних прав. Так, недавно Нідерландська антипіратська асоціація BREIN припинила роботу серверів Moonwalk, де працювали десятки піратських сайтів. Таких прикладів сотні в усьому світі.

Проте боротьба триває. Потрібно мінімізувати можливості отримання прибутків від використання піратських сайтів, штрафувати та ув'язнювати порушників, карати осіб, які користуються піратськими сайтами, налагодити тісну взаємодією з правоохоронцями інших держав та міжнародними спеціалізованими організаціями.

Однією з найбільших статей прибутків піратів є надання рекламних послуг на своїх сайтах. Ефективним способом боротьби з цим явищем може бути притягнення до відповідальності осіб, які замовляють таку рекламу. Фактично ці рекламодавці фінансують піратів, тому їх слід карати за статтею 176 КК України.

Пірати — велика економічна та політична проблема України, проте важко знайти хоча б один вирок суду, де би йшлося про позбавлення волі таких злочинців. Ця практика поширена у світі і повинна бути застосована в Україні.

Так, на початку 2019 року в Японії було ув'язнено на два-три роки трьох осіб, які займалися онлайн-піратством, а у 2018 році в Німеччині було засуджено до тюремного ув'язнення більш ніж на рік посадових осіб однієї з рекламних компаній, які розміщували рекламу на піратських сайтах.

Оскільки українські піратські сайти не використовують український інтернет-простір, правоохоронним органам та правовласникам необхідна тісна співпраця з правоохоронцями інших держав, міжнародними організаціями та іншими особами, уповноваженими ефективно впливати на ресурси, які перебувають у їх віданні.