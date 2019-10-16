Структурирование бизнес-активов: офшор vs КИФ

Мир долгое время жил в эпохе офшоров. Офшорные юрисдикции были привлекательны из-за отсутствия налогов и необходимости отчитываться.

Кроме того, владельцы бизнеса могли спрятаться за номиналами и засекретить свою персону.

В цепи между украинской и офшорной компанией обычно ставили компанию из "солидной" юрисдикции (например, Кипра), что было обусловлено выгодными условиями репатриации доходов.

На офшорных компаниях сосредоточены активы и доходы. Такие доходы не декларировались, не облагались налогом, а значит находились в числе нелегальных.

Как следствие, личные доходы бизнесменов оставались не персонифицированными и не имели подтвержденных источников.

Однако развитые государства приняли твердое решение положить конец налоговой оптимизации. С этой целью, были введены ряд мер.

Во-первых, это обмен налоговой информацией. Фискальные органы государств обмениваются информацией о компаниях, счетах и транзакциях налоговых резидентов друг друга.

Во-вторых - внедрение законов о контролируемых иностранных компаниях (КИК), которые заставляют резидентов платить налоги с доходов принадлежащих им иностранных компаний даже без распределения прибыли.

В-третьих - план BEPS - глобальный проект по борьбе с выводом денег в офшоры. Сегодня борьба с неправомерным применением соглашений об избежании двойного налогообложения и открытие информации о бенефициарных владельцах компаний является мировой тенденцией.

Существенные препятствия в деятельности офшорных компаний создают и банки. Банковской тайны на сегодняшний день фактически не существует.

Закрываются счета компаний, которые не ведут реальной хозяйственной деятельности, не имеют офиса, не ведут финансовой отчетности, не платят налоги или не раскрывают реального бенефициара.

Альтернатива - КИФ

Лучшей альтернативой офшорным компаниям является создание в Украине корпоративного инвестиционного фонда. Суть этого варианта заключается в использовании владельцами бизнеса персонального КИФа в качестве холдинга для собственных активов.

Инвестиционные фонды в Украине имеют уникальные налоговые преференции. Налоговым кодексом Украины предусмотрено освобождение от налогообложения всех доходов от осуществления операций с активами фонда.

Активы фонда могут состоять из денежных средств, недвижимости, корпоративных прав, прав требования, ценных бумаг, интеллектуальной собственности, долговых обязательств, оформленных векселями, закладными, договорами уступки прав требования, займа и т.д.

Налогообложению подлежит только распределение дивидендов.

То есть в случае с инвестиционными фондами Украина уже реализовала принцип налога на выведенный капитал. Дивиденды, выплачиваемые фондом в пользу физических лиц, облагаются налогом по льготной ставке 9% (+1,5% военного сбора).

Используя фонд, можно существенно снизить налоговую нагрузку на собственный бизнес, но, в отличие от офшоров - совершенно легальным способом.

Для этого можно воспользоваться такими инструментами как заем, роялти, приобретение недвижимости.

Например, фонд может приобрести основные средства и сдать их в аренду операционной компании.

Соответственно, операционная компания будет осуществлять арендные платежи в пользу фонда, что приведет к увеличению ее валовых расходов, уменьшению финансового результата до налогообложения, уменьшению налога на прибыль и аккумулированию дохода на фонде.

КИФ - это обычное акционерное общество. Особенность в том, что к управлению привлекается лицензированная компания по управлению активами.

При этом активы фонда полностью контролируются владельцем фонда, который определяет направления инвестиционной деятельности и принимает решения относительно распределения дохода.