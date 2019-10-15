Оффшоры под прицелом

Крім того, власники бізнесу могли сховатися за номіналами і засекретити власну особу.

В ланцюгу між українською та офшорною компанією зазвичай ставили компанію з "солідної" юрисдикції (наприклад, Кіпру), що було обумовлено вигідними умовами репатріації доходів.

На офшорних компаніях зосереджувалися активи та доходи. Такі доходи не декларувалися, не оподатковувалися, а отже, перебували в числі нелегальних.

Як наслідок, особисті доходи бізнесменів залишалися не персоніфікованими та не мали підтверджених джерел.

Однак розвинуті держави прийняли тверде рішення покласти край податковій оптимізації.

З метою поставити крапку на діяльності офшорів, вони запровадили низку заходів.

По-перше, це обмін податковою інформацією. Фіскальні органи держав обмінюються інформацію про компанії, рахунки та транзакції податкових резидентів одна одної.

По-друге – впровадження законів про контрольовані іноземні компанії (КІК), що змушують резидентів платити податки з доходів належних ним іноземних компаній навіть без розподілення прибутку, та законів про трансфертне ціноутворення.

По-третє - план BEPS – глобальний проект по боротьбі з виведенням грошей в офшори.

Сьогодні боротьба із неправомірним застосування угод про усунення подвійного оподаткування та відкриття інформації про бенефіціарних власників компаній є світовою тенденцією.

Суттєві перепони в діяльності офшорних компаній створюють і банки. Банківської таємниці на сьогодні фактично не існує.

Рахунки компаній, що не ведуть реальної господарської діяльності, не мають офісу, не ведуть фінансової звітності, не платять податки чи не розкривають реального бенефіціара, просто закриваються.

Яка альтернатива?

Найкращою альтернативою офшорним компаніям є створення в Україні корпоративного інвестиційного фонду.

Суть цього варіанту полягає у використанні власниками бізнесу персонального КІФу в якості холдингу для власних активів.

Інвестиційні фонди в Україні мають унікальні податкові преференції. Податковим кодексом України передбачено звільнення від оподаткування всіх доходів від здійснення операцій з активами фонду.

Активи фонду можуть складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги, цінних паперів, інтелектуальної власності, боргових зобов'язань, оформлених векселям, заставними, договорами відступлення прав вимоги, позики тощо.

Оподаткуванню підлягає лише розподіл дивідендів. Тобто у випадку з інвестиційними фондами Україна вже реалізувала принцип податку на виведений капітал.

Дивіденди, які виплачуються фондом на користь фізичних осіб, оподатковуються за пільговою ставкою 9 % (+1,5 % військового збору).

Використовуючи фонд, можна суттєво знизити податкове навантаження на власний бізнес, але, на відміну від офшорів — в абсолютно легальний спосіб.

Для цього можна скористатися такими інструментами як позика, роялті, придбання нерухомості.

Приміром – варіант придбання фондом основних засобів та здача їх в оренду операційній компанії.

Відповідно операційна компанія буде здійснювати орендні платежі на користь фонду, що призведе до збільшення її валових витрат, зменшення фінансового результату до оподаткування, зменшення податку на прибуток та акумулювання доходу на фонді.

КІФ – це звичайне акціонерне товариство. Особливість в тому, що до управління залучається ліцензована компанія з управління активами.

При цьому активи фонду повністю контролюються власником фонду, який визначає напрями інвестиційної діяльності та приймає рішення стосовно розподілу доходу.