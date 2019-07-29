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Летние раздумья o лидерстве

Летние раздумья o лидерстве

Хорошими лидерами движут не мотивы личного обогащения. Такой мотив есть, но он — некий фон. Им важно сделать и оставить после себя что-то значимое.
Понедельник, 29 июля 2019, 15:23
Петер Зашев
профессор (адъюнкт) в Стокгольмской школе экономики

Лето в разгаре и начинается сезон отпусков.

В моей ФБ-ленте немало владельцев бизнеса и топ-менеджеров.

Я с интересом жду нового урожая изощренных, интересных, незаурядных и дорогих каникул в дальние экзотические края, доставляющих им и их семьям радость и гордость в плане наличия материальных возможностей.

Вместе с тем, для меня время поваляться на пляже всегда давало возможность немного подумать о своих приоритетах в бизнесе и жизни. Обычно такие мысли начинаются с вопроса: "А что бы я хотел оставить после себя?".

В православном мире вопрос, по крайней мере, деликатный. В отличие от наших лютеранских братьев, здесь не принято говорить о смерти, она — некое мистическое событие, о котором лучше не думать. Можно о ней и не думать, но хорошим лидерам стоит подумать о том, что они оставят после себя.

Многие, наверное, в силу того, что состоятельными людьми стали сравнительно недавно, никак не могут выйти из первых уровней пирамиды Маслоу. Много есть, много пить, иметь три дома и пять машин, не одну жену и поехать в Гваделупу кататься на лыжах, но под водой!

Но! Кушать можем ограниченное количество раз, кататься одновременно на нескольких машинах тоже нельзя, и любое количество денег не вернет нам упущенное время, которое могли бы провести со своими детьми!

Наши профессиональные и материальные успехи являются очень важной частью жизни, но только частью! Нобелевский лауреат 2002 года, экономист Дэниел Конеман из Принстонского университета вместе с коллегой Ангусом Дейтоном постарались ответить на вопрос, можно ли купить счастье за деньги.

Их ответ на примере США: до 75 тыс долл дохода есть прямая корреляция между деньгами и счастьем, но после этого она резко ослабевает и пропадает.

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Говоря о детях, многие находят для себя такой ответ: после себя оставлю все своей семье и своим детям! Но! Ультра-богатые сейчас все чаще не оставляют своим детям ничего или оставляют некий санитарный минимум.

Я, не будучи ни ультра, ни богатым, согласен! Детям стоит дать много своего времени и любви, хорошее воспитание и отличное образование, а дальше сами! Но если не совсем себе и не совсем детям, то кому и что оставим после себя?

В моем понимании хорошими лидерами, в основном, движут не мотивы личного обогащения. Такой мотив, безусловно, есть, но он — некий фон. Им важно сделать и оставить после себя что-то более значимое, то, что принесет радость и пользу другим: сотрудникам, городу, области, обществу, стране. Для других!

Хорошие лидеры делают это не для того, чтобы попасть в учебники о лидерстве, а потому, что они так видят свою жизненную цель и миссию. Потому пока отдыхаем и смотрим на горизонт в расслабленном состоянии, радуясь солнышку и лету, неплохо бы задуматься: что я хочу оставить после себя?

Построить бизнес-империю? Но зачем она существует, кому и какую она приносит пользу? Дать материальное благополучие себе и своей семье? Но после определенного уровня такое благополучие действует против интересов детей! Что я сделал для других? Как начать думать и искать ответ на такой вопрос?

В скандинавских странах мы проводим такое упражнение. Представьте свои похороны (для православного мира пусть будет ваш 90-летний юбилей). Вот собрались все за столом и каждый скажет пару слов о вас: ваши дети, родственники, сотрудники, друзья, коллеги, деловые партнеры.

Что хорошее вы бы хотели от них услышать? Потом подумайте, насколько далеки вы от такого идеала и что нужно изменить в себе, чтобы стать таким. Думайте!

"Думать — самая трудная работа. Вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие", — говорил Генри Форд. Летний отпуск — самое лучшее время думать. Карусель ежедневных задач, забот и проблем одновременно и позади, и впереди, а сейчас можно расслабиться и подумать. Всем хорошего лета!

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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