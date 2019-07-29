Летние раздумья o лидерстве

Лето в разгаре и начинается сезон отпусков.

В моей ФБ-ленте немало владельцев бизнеса и топ-менеджеров.

Я с интересом жду нового урожая изощренных, интересных, незаурядных и дорогих каникул в дальние экзотические края, доставляющих им и их семьям радость и гордость в плане наличия материальных возможностей.

Вместе с тем, для меня время поваляться на пляже всегда давало возможность немного подумать о своих приоритетах в бизнесе и жизни. Обычно такие мысли начинаются с вопроса: "А что бы я хотел оставить после себя?".

В православном мире вопрос, по крайней мере, деликатный. В отличие от наших лютеранских братьев, здесь не принято говорить о смерти, она — некое мистическое событие, о котором лучше не думать. Можно о ней и не думать, но хорошим лидерам стоит подумать о том, что они оставят после себя.

Многие, наверное, в силу того, что состоятельными людьми стали сравнительно недавно, никак не могут выйти из первых уровней пирамиды Маслоу. Много есть, много пить, иметь три дома и пять машин, не одну жену и поехать в Гваделупу кататься на лыжах, но под водой!

Но! Кушать можем ограниченное количество раз, кататься одновременно на нескольких машинах тоже нельзя, и любое количество денег не вернет нам упущенное время, которое могли бы провести со своими детьми!

Наши профессиональные и материальные успехи являются очень важной частью жизни, но только частью! Нобелевский лауреат 2002 года, экономист Дэниел Конеман из Принстонского университета вместе с коллегой Ангусом Дейтоном постарались ответить на вопрос, можно ли купить счастье за деньги.

Их ответ на примере США: до 75 тыс долл дохода есть прямая корреляция между деньгами и счастьем, но после этого она резко ослабевает и пропадает.

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Говоря о детях, многие находят для себя такой ответ: после себя оставлю все своей семье и своим детям! Но! Ультра-богатые сейчас все чаще не оставляют своим детям ничего или оставляют некий санитарный минимум.

Я, не будучи ни ультра, ни богатым, согласен! Детям стоит дать много своего времени и любви, хорошее воспитание и отличное образование, а дальше сами! Но если не совсем себе и не совсем детям, то кому и что оставим после себя?

В моем понимании хорошими лидерами, в основном, движут не мотивы личного обогащения. Такой мотив, безусловно, есть, но он — некий фон. Им важно сделать и оставить после себя что-то более значимое, то, что принесет радость и пользу другим: сотрудникам, городу, области, обществу, стране. Для других!

Хорошие лидеры делают это не для того, чтобы попасть в учебники о лидерстве, а потому, что они так видят свою жизненную цель и миссию. Потому пока отдыхаем и смотрим на горизонт в расслабленном состоянии, радуясь солнышку и лету, неплохо бы задуматься: что я хочу оставить после себя?

Построить бизнес-империю? Но зачем она существует, кому и какую она приносит пользу? Дать материальное благополучие себе и своей семье? Но после определенного уровня такое благополучие действует против интересов детей! Что я сделал для других? Как начать думать и искать ответ на такой вопрос?

В скандинавских странах мы проводим такое упражнение. Представьте свои похороны (для православного мира пусть будет ваш 90-летний юбилей). Вот собрались все за столом и каждый скажет пару слов о вас: ваши дети, родственники, сотрудники, друзья, коллеги, деловые партнеры.

Что хорошее вы бы хотели от них услышать? Потом подумайте, насколько далеки вы от такого идеала и что нужно изменить в себе, чтобы стать таким. Думайте!

"Думать — самая трудная работа. Вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие", — говорил Генри Форд. Летний отпуск — самое лучшее время думать. Карусель ежедневных задач, забот и проблем одновременно и позади, и впереди, а сейчас можно расслабиться и подумать. Всем хорошего лета!