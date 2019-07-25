Такси 4.0: как согласовать интересы перевозчиков, пассажиров и государства

Сертифікований таксометр, світловий індикатор "вільний — зайнятий" й композиція з квадратів у шаховому порядку на дверцятах автомобіля.

Так з точки зору чинного законодавства повинно виглядати сучасне таксі.

Утім, сьогодення диктує власні умови, і разом зі стрімкою смартфонізацією населення ми отримали доступний засіб пересування у вигляді перевезень на замовлення, які працюють через сайти-агрегатори та мобільні додатки.

Вимоги законодавства залишилися далеко позаду з об'єктивних причин: таксі в такому форматі стало затребуваною послугою в населення, яке охоче використовує його як альтернативу міському транспорту.

За короткий час прірва між ринком та законодавством зросла до неймовірних розмірів. Майже 94% перевізників ринку таксі залишаються в тіні, а 40 млрд грн, якими оцінюється обсяг цього сектору, не працюють на державу у вигляді податків.

Відсутність дієвих механізмів контролю якості з боку держави спричиняє додаткові ризики для споживачів у можливих конфліктних та екстремальних ситуаціях.

Основні гравці ринку підтримують зміни, які допоможуть вирішити окреслені проблеми. Гарним прикладом для нас можуть слугувати Грузія й Естонія, які не лише кардинально змінили підхід держави до індивідуальних пасажирських перевезень, а й впровадили механізми контролю та забезпечення якості.

Карати чи заохочувати

Модернізувати законодавство, що регулює ринок таксі, можна двома шляхами: впровадження більш жорсткого контролю або лібералізація.

Перший шлях пропонують ті, хто номінально належить до легальних перевізників. Запропоноване ними введення обов'язкових ліцензій та ФОП для водіїв з повною сплатою податків спричинить зростання тарифів і подальшу тінізацію ринку.

Розуміючи, що в Україні таксі є доступною масовою послугою, ми робимо перший крок до лібералізації — зміни законодавства під ринок, який має тенденцію до саморегулювання та ефективної роботи в інтересах споживача.

Концепція реформування ринку, розроблена BRDO за участю його найбільших гравців, дозволить контролювати якість сервісу і забезпечити його прозорість.

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Простіше для всіх

Для більшості водіїв, які працюють на власному авто постійно чи на підробітку, питання оформлення ліцензованої діяльності та сплати податків є доволі складними — вони потребують значних матеріальних та часових витрат.

Разом з тим, згідно з дослідженнями, чимало водіїв підтримують необхідність дієвого регулювання та контролю в галузі. Примусова легалізація класичним шляхом цього прошарку перевізників неминуче призведе до зростання тарифів, до якого український споживач об'єктивно не готовий.

Тож як зробити це просто й недорого?

Водію пропонується придбати індивідуальний місячний або річний патент (дозвіл) — електронний документ, який є формальною заміною ліцензії. Він одразу включатиме в себе податки та збори, розраховані на надання певного обсягу послуг таксі. При цьому водію не потрібно реєструвати юридичну особу або ФОП.

Обмеження максимального доходу для водія необхідне з метою унеможливлення використання цього дозволу автопарками і великими компаніями. Для них ми теж скасовуємо ліцензії — замінимо їх необхідністю подання повідомлення.

Крім внутрішнього механізму контролю якості сервісів у вигляді рейтингів "пасажир — водій", такий дозвіл підвищує прозорість взаємодії водіїв із сервісами, а також вводить додатковий механізм контролю з боку держави.

Негативний результат перевірки, яку теж спростили до формату прямого замовлення послуги через додаток, відсутність дозволу з боку поліції або Укртрансбезпеки призведе до великого штрафу або відключення водія від сервісу.

Підвищення безпеки та якості перевезень, гарантії відшкодування в разі завдання збитків або шкоди життю та здоров'ю, уперше за багато років сплата податків і зборів водіями, чесна конкуренція, можливість ведення статистики стосовно задіяних у таксі водіїв — такі переваги дасть державі запропонований механізм.

Впровадження: як швидко

Після підписання основними гравцями ринку "Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво у сфері розвитку ринку перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення" й презентації "Концепції реформування ринку таксі" першочерговим завданням є подальше втілення її в законодавстві.

Ми сподіваємося на швидкий розгляд законопроекту новим складом Верховної Ради та ухвалення закону. Підписання меморандуму сигналізує про готовність великих компаній застосовувати цей продукт на постійній основі.

Гра за новими правилами повинна починатися з перехідного періоду. Протягом шести місяців кожен таксист отримає дозвіл. Через шість місяців після запровадження змін до законодавства свідомі гравці ринку не будуть приймати до своїх лав тих, хто не придбав такий документ і не сплатив збори.

В інтересах сервісів — допомогти водіям придбати цей дозвіл, аби перехідний період пройшов для них без додаткових витрат.

З нашої точки зору, лібералізація та дерегуляція — це єдиний шлях вирішення проблем ринку послуг таксі в Україні. Альтернатива у вигляді жорсткого ліцензування та ФОП лише поглибить розбіжність між законодавством та реальністю і призведе до подальшого переходу ринку в тінь.

Масовий ринок перевезень пасажирів в Україні не працює за такими правилами. Компанії, які підтримують цей підхід, вочевидь, очікує певне переформатування бізнесу, якщо вони хочуть стати повноцінною частиною нового ринку таксі.